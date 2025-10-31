Суспільне Мовлення получило 451 заявку на участие в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение 2026. В период с 3 сентября по 27 октября 2025 года свои песни подали 392 артиста.

Нацотбор на Евровидение 2026

Всего на Нацотбор 2026 подали заявки 313 сольных исполнителей и 79 групп.

Также в списке заявок — 30 музыкантов, которые в свое время были участниками лонглиста и финалистами Нацотборов на Евровидение и Детское Евровидение разных лет и даже представляли Украину.

— В этом году мы получили 451 уникальную заявку. В это число не входят фейковые и повторные заявки. Это настоящие, самобытные заявки от разных артистов — как известных в среде Евровидения, так и молодых исполнителей, еще не известных широкой публике. Приятно видеть много возвращений из прошлых Нацотборов. Значит, артистам есть что донести миру, и Нацотбор готов быть для этого открытой площадкой, — прокомментировала глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

По результатам предварительного отбора будет сформирован лонглист из 15 исполнителей, которые продолжат участие в конкурсе.

Затем участники пройдут прослушивания, которые состоятся при участии музыкального продюсера Нацотбора 2026 Джамалы. По результатам прослушивания до 15 декабря будет сформирован список из 9 финалистов.

Среди участников лонглиста, которые не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, оно определит еще одного участника финала.

Напомним, что финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Представителя Украины на Евровидении определят по результатам голосования жюри и зрителей.

