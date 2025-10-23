Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой повлиять на Суспільне относительно изменения отдельных правил национального отбора на Евровидение 2026.

Ясинский обратился к организаторам Евровидения

Об этом продюсер сообщил на личной странице в Instagram, опубликовав фото с Олей Поляковой.

Ясинский заявил, что в среду, 22 октября, отправил письма в Европейский вещательный союз с просьбой вмешаться в дело об участии Поляковой в Нацотборе 2026.

Сейчас смотрят

Продюсер пригрозил Суспільному судом, если в конечном итоге не будут изменены отдельные правила отбора на песенный конкурс.

— Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело и в Суспільне с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам. Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение, — написал Ясинский.

Ранее Оля Полякова подала заявку на Нацотбор на Евровидение 2026 и призвала Суспільне изменить правила, согласно которым ее не допускают к участию в конкурсе.

Речь идет о том, что артисты, которые после 2014 года выступали в России, не могут представлять Украину на Евровидении. Полякова считает, что это правило “утратило свою актуальность”, а также оно “ограничивает права украинских артистов”.

Суспільне ответило на обращение Поляковой, подчеркнув, что правила Нацотбора 2026 не могут быть изменены после его начала.

Также Суспільне считает недопустимым представление Украины на Евровидении артистами, которые после 2014 года вели концертную деятельность в России или на оккупированных территориях.

Фото: Михаил Ясинский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.