Суспільне Мовлення отримало 451 заявку на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026. У період з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року свої пісні подали 392 артисти.

Нацвідбір на Євробачення 2026

Загалом на Нацвідбір 2026 подалися 313 сольних виконавців та 79 гуртів.

Також у переліку заявок — 30 музикантів, які свого часу були учасниками лонгліста й фіналістами Нацвідборів на Євробачення та Дитяче Євробачення різних років і навіть представляли Україну.

– Цьогоріч ми отримали 451 унікальну заявку. До цього числа не входять фейкові та повторні заявки. Це справжні, самобутні заявки від різних артистів — як знаних у середовищі Євробачення, так і молодих виконавців, ще не відомих широкому загалу. Приємно бачити багато повернень з минулих Нацвідборів. Значить, артистам є що донести світу, і Нацвідбір готовий бути для цього відкритим майданчиком, – прокоментувала голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

За результатами попереднього відбору буде сформовано лонгліст із 15 виконавців, які продовжать участь у конкурсі.

Потім учасники пройдуть прослуховування, які відбудуться за участі музичної продюсерки Нацвідбору 2026 Джамали. За результатами прослуховування до 15 грудня буде сформовано список із 9 фіналістів.

Серед учасників лонгліста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору відбудетьсяу лютому 2026 року. Представника України на Євробаченні визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Джерело : Суспільне

