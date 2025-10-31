Солистка группы Go-A Екатерина Павленко прокомментировала поцелуй с девушкой на концерте, а также призналась, были ли у нее когда-нибудь отношения с женщинами.

Павленко о поцелуе с девушкой

В декабре прошлого года Екатерина взбудоражила фанатов, поцеловав одну из поклонниц в губы прямо во время выступления.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что этот момент был спонтанным, не имел никакого подтекста, а с той девушкой она уже была знакома. Однако сейчас Павленко сожалеет об этом поступке.

— Это было просто в моменте. Рок-н-ролл, концерт Ирены Карпы, там неслось. Я очень сожалею об этом поступке на самом деле, он был необдуманным. В тот момент все было классно, все кайфовали, но есть еще и другой человек, его чувства. Я не думала, что все настолько глубоко, — поделилась певица.

Екатерина призналась, что ее первые отношения были с девушкой, однако впоследствии она поняла, что романтические чувства к женщинам у нее не возникают.

По словам певицы, она может восхищаться женщинами — их красотой, умом, энергией — но это не имеет ничего общего с любовью.

— У меня первые отношения были с девушкой, но это потому, что мне не нравились мужчины и я не испытывала к ним никакого влечения. Парни всегда были моими друзьями, я ни в кого не влюблялась. Первые отношения не всегда построены на какой-то любви. У меня чувств ни к кому не возникало, я даже не знала, что это такое. Мы были подростками, интима еще не было. В какой-то момент я осознала, что так мне не нравится, — рассказала солистка Go-A.

Фото: Екатерина Павленко

Источник : Слава Демин

