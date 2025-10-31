Солістка гурту Go-A Катерина Павленко прокоментувала поцілунок з дівчиною на концерті, а також зізналася, чи мала колись стосунки з жінками.

Павленко про поцілунок з дівчиною

У грудні минулого року Катерина розбурхала фанатів, поцілувавши одну із шанувальниць в губи просто під час виступу.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що цей момент був спонтанним, не мав жодного підтексту, а з тією дівчиною вона вже була знайома. Однак зараз Павленко шкодує про цей вчинок.

– Це було просто в моменті. Рок-н-рол, концерт Ірени Карпи, там неслося. Я дуже шкодую про цей вчинок насправді, він був необдуманий. В той момент все було класно, всі кайфонули, але є ще ж інша людина, її почуття. Я не думала, що настільки все глибоко, – поділилася співачка.

Катерина зізналася, що її перші стосунки були з дівчиною, однак згодом вона зрозуміла, що романтичні почуття до жінок у неї не виникають.

За словами співачки, вона може захоплюватися жінками – їхньою красою, розумом, енергією – але це немає нічого спільного з коханням.

– У мене перші стосунки були з дівчиною, але це через те, що мені не подобалися чоловіки і я не відчувала до них ніякого потягу. Хлопці були завжди моїми друзями, я не закохувалася ні в кого. Перші стосунки не завжди побудовані на якомусь коханні. У мене почуттів ні до кого не виникало, я навіть не знала, що це таке. Ми були підлітками, інтиму ще не було. В якийсь момент я усвідомила, що так мені не подобається, – розповіла солістка Go-A.

