В сети распространяют обвинения против украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво. Речь идет о якобы развращении несовершеннолетних.

Что говорит Эктор Хименес-Браво

В обращении, опубликованном в соцсетях, Хименес-Браво заявил, что эти сообщения являются клеветой и не имеют ничего общего с реальностью.

– Я консультируюсь с юристами, поскольку уверен, что те, кто создает и распространяет эту клевету, должны понести ответственность в правовом поле, – отметил Эктор.

Ресторатор связал волну хейта с информационными кампаниями и атаками, в том числе со стороны пророссийских ботов. Он добавил, что не имеет никакого отношения к сообщениям, которые распространяют в мессенджерах.

Сейчас смотрят

– Это абсурд и фейк, – подчеркнул Хименес-Браво, добавив, что сообщения начали распространяться тогда, когда он решил стать послом отдельного полка беспилотных систем Ахиллес.

Судья кулинарного реалити МастерШеф добавил, что после начала полномасштабной войны неоднократно становился мишенью информационных атак, в частности из-за публичной поддержки Украины.

Он заверил, что никогда не пишет в личных сообщениях на русском языке. Поэтому, по его словам, это является лишним доказательством фабрикации переписки.

Также Эктор Хименес-Браво поблагодарил всех, кто пишет ему слова поддержки, а тем, кто распространяет информацию против него, пообещал встретиться в суде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.