Хто покинув МастерШеф-16 у 11 випуску: складне випробування консервами
Завершився 11 випуск кулінарного проєкту МастерШеф-16, який приніс чергові випробування на кмітливість та витримку. На жаль, не усім учасникам вдалося впоратися із завданнями суддів.
Читайте на Фактах ICTV, хто покинув МастерШеф-16 у 11 випуску за 1 листопада.
11 випуск МастерШеф-16
Першим випробуванням для кухарів став конкурс – День несподіваних поворотів та зламаних очікувань. До суддівства у цьому конкурсі запросили кулінарного експерта вузького профілю. Тож завданням для учасників було здивувати “смакові рецептори експерта”.
А цим кулінарним експертом є Алік Мкртчян — фіналіст першого сезону шоу МастерШеф. Професіонали. Алік добре знається на м’ясі.
Учасники поділилися на три команди: Єва — капітан у синіх, у червоних — Дар’я, а у жовтих — Галина.
За умовою, кожен учасник команди мав приготувати страву, де основним інгредієнтом мав бути певний білок. Але його приготувати так, щоб Алік не зміг здогадатися, що це за білок.
– Є безліч технік, як змінити структуру мʼяса. І сьогодні вам доведеться застосувати всі свої вміння, згадати все, що ви знаєте, зробити все можливе і неможливе, щоб обдурити Аліка, – сказали судді.
Водночас Алік Мкртчян не знав, що половина страв кожної команди мала бути з рослинним замінником м’яса.
Якщо ж Алік не вгадував, то таку страву судді оцінювали 10-бальною шкалою. А якщо ж вгадував, то оцінку ставили за 5-бальною шкалою.
Перемогу здобула жовта команда, а Галина отримала шеф-ніж. А от програла синя команда і Єва та Наталя одягнули чорні фартухи.
Другий конкурс: день андердогів
Цього разу в центрі уваги опинилась трійка так званих андердогів — учасників, яких зазвичай обирають у команди останніми, це: Ігор, Євген та Ксенія. Тож вийшло чотири команди:
- Сині: Галина, Сашко, Дар’я
- Червоні: Єва, Наталя, Гарік
- Зелені: Юрій, Віка, Олександр
- Жовті (андердоги): Ігор, Євген, Ксенія
Кожен з андердогів мав довести, що він сильний учасник. Вони обирали по одному супернику з кожної команди й страву для приготування.
Ігор змагався з Наталею, Вікторією та Дар’єю, Ксенія — з Олександром, Сашком і Гаріком, а Женя — з Галиною, Юрою та Євою.
Кожна четвірка отримувала оцінки від суддів: найкраща страва — 4 бали, найгірша — 1 бал.
У підсумку сині отримали 11 балів, червоні — 8 балів, а зелені та жовті по 5 балів. Чорні фартухи отримали Юрій та Ксенія.
Хто покинув МастерШеф 16 сезон в 11 випуску
“Чорні” учасники мали приготувати одну страву — основну або десерт, але з п’ятьма консервами, які відкривали наосліп.
Завдання було непросте – приготувати страву, щоб вона не нагадувала консерви. Час на приготування 1 година.
За результатами Битви чорних в 11 випуску МастерШеф 16 сезон проєкт залишила Ксенія Воробйова.