Завершився 11 випуск кулінарного проєкту МастерШеф-16, який приніс чергові випробування на кмітливість та витримку. На жаль, не усім учасникам вдалося впоратися із завданнями суддів.

Читайте на Фактах ICTV, хто покинув МастерШеф-16 у 11 випуску за 1 листопада.

11 випуск МастерШеф-16

Першим випробуванням для кухарів став конкурс – День несподіваних поворотів та зламаних очікувань. До суддівства у цьому конкурсі запросили кулінарного експерта вузького профілю. Тож завданням для учасників було здивувати “смакові рецептори експерта”.

Зараз дивляться

А цим кулінарним експертом є Алік Мкртчян — фіналіст першого сезону шоу МастерШеф. Професіонали. Алік добре знається на м’ясі.

Учасники поділилися на три команди: Єва — капітан у синіх, у червоних — Дар’я, а у жовтих — Галина.

За умовою, кожен учасник команди мав приготувати страву, де основним інгредієнтом мав бути певний білок. Але його приготувати так, щоб Алік не зміг здогадатися, що це за білок.

– Є безліч технік, як змінити структуру мʼяса. І сьогодні вам доведеться застосувати всі свої вміння, згадати все, що ви знаєте, зробити все можливе і неможливе, щоб обдурити Аліка, – сказали судді.

Водночас Алік Мкртчян не знав, що половина страв кожної команди мала бути з рослинним замінником м’яса.

Якщо ж Алік не вгадував, то таку страву судді оцінювали 10-бальною шкалою. А якщо ж вгадував, то оцінку ставили за 5-бальною шкалою.

Перемогу здобула жовта команда, а Галина отримала шеф-ніж. А от програла синя команда і Єва та Наталя одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс: день андердогів

Цього разу в центрі уваги опинилась трійка так званих андердогів — учасників, яких зазвичай обирають у команди останніми, це: Ігор, Євген та Ксенія. Тож вийшло чотири команди:

Сині: Галина, Сашко, Дар’я

Червоні: Єва, Наталя, Гарік

Зелені: Юрій, Віка, Олександр

Жовті (андердоги): Ігор, Євген, Ксенія

Кожен з андердогів мав довести, що він сильний учасник. Вони обирали по одному супернику з кожної команди й страву для приготування.

Ігор змагався з Наталею, Вікторією та Дар’єю, Ксенія — з Олександром, Сашком і Гаріком, а Женя — з Галиною, Юрою та Євою.

Кожна четвірка отримувала оцінки від суддів: найкраща страва — 4 бали, найгірша — 1 бал.

У підсумку сині отримали 11 балів, червоні — 8 балів, а зелені та жовті по 5 балів. Чорні фартухи отримали Юрій та Ксенія.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон в 11 випуску

“Чорні” учасники мали приготувати одну страву — основну або десерт, але з п’ятьма консервами, які відкривали наосліп.

Завдання було непросте – приготувати страву, щоб вона не нагадувала консерви. Час на приготування 1 година.

За результатами Битви чорних в 11 випуску МастерШеф 16 сезон проєкт залишила Ксенія Воробйова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.