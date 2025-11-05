Народный артист Украины Павел Зибров рассказал, почему никогда не бреет свои знаменитые усы.

Несмотря на многочисленные предложения сделать из этого шоу, он остается верен своему образу.

Почему Зибров не бреет усы

Ведущая Маша Ефросинина во время интервью напомнила певцу, что и сама предлагала ему сбрить усы на проекте перевоплощений Шоумасгоуон, который выходил на Новом канале.

В ответ Зибров отшутился и подчеркнул – ради шоу этого не будет делать. Другое дело – миллион, который можно было бы пожертвовать на ВСУ.

– И я бы сбрил, а деньги отдал бы на танк. Или на Томагавк от Павла Зиброва, – заявил артист.

Напомним, что в свое время Зибров даже выпустил песню «Усы-бренд», посвященную его легендарному образу. Он также раскрыл причину, почему уже столько лет не изменяет своему имиджу.

– Там под усами секрет, почему я не брею. Там тату, – удивил признанием певец.

Маша Ефросинина с недоверием отнеслась к такому заявлению, однако артист заверил, что это правда.

Ранее Павел Зибров признался, что к волосам и усам подпускает только трех человек – жену Марину, дочь Диану и мастерицу Ирину, которая работает с ним более 25 лет.

Все потому, что артист верит в негативную силу ритуалов, поэтому осторожно относится к энергетике вещей. Кроме того, Зибров поделился, что верит в приметы, сны и нетрадиционную медицину.

