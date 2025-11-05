Народний артист України Павло Зібров розповів, чому ніколи не голить свої знамениті вуса.

Попри численні пропозиції зробити з цього шоу, він залишається вірним своєму образу.

Чому Зібров не голить вуса

Ведуча Маша Єфросиніна під час інтервʼю нагадала співаку, що й сама пропонувала йому зголити вуса на проєкті перевтілень Шоумаsтгоуон, який виходив на Новому каналі.

У відповідь Зібров віджартувався та наголосив – заради шоу цього не робитиме. Інша справа – мільйон, який би можна було задонатити на ЗСУ.

– І я б зголив, а гроші віддав би на танк. Або на Томагавк від Павла Зіброва, – заявив артист.

Нагадаємо, що свого часу Зібров навіть випустив пісню Вуса-бренд, присвячені його легендарному образу. Він також розкрив причину, чому вже стільки років не зраджує власному іміджу.

– Там під вусами секрет, чому я не голю. Там тату, – здивував зізнанням співак.

Маша Єфросиніна з недовірою поставилася до такої заяви, проте артист запевнив, що це правда.

Раніше Павло Зібров зізнався, що до волосся й вусів підпускає лише трьох людей – дружину Марину, доньку Діану та майстриню Ірину, яка працює з ним понад 25 років.

Все через те, що артист вірить у негативну силу ритуалів, тому обережно ставиться до енергетики речей. Крім того, Зібров поділився, що вірить у прикмети, сни та нетрадиційну медицину.

Фото: Павло Зібров

Джерело : Маша Єфросиніна

