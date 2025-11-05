У Миколаївській області представники ТЦК і СП зупинили кортеж американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі.

Про це повідомляють видання Суспільне та УНІАН із посиланням на власні джерела у Сухопутних військах ЗСУ.

Чому ТЦК зупинило кортеж Анджеліни Джолі

Як стверджують джерела Суспільного, один з водіїв кортежу є громадянином України, офіцером запасу, який мав проблеми з військово-обліковими документами. У нього не було підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації.

Зараз дивляться

За даними УНІАН, інцидент відбувся 4 листопада під час перевірки осіб на блокпосту біля міста Південноукраїнськ.

Джерела зазначили, що чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП.

Як повідомили співрозмовники, між Анжеліною Джолі та представниками ТЦК не було конфлікту.

Згідно з висновком військово-лікарської комісії від червня 2025 року, чоловік визнаний придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Водночас джерела у командуванні пояснили, що громадянин як водій перебував у складі групи, яка супроводжувала Анджеліну Джолі. На час з’ясування всіх обставин ця група перебувала поруч.

– Коли було з’ясовано всі обставини, акторка продовжила запланований шлях далі. Ні вона, ні її представники не впливали на роботу військовослужбовців і держслужбовців ТЦК та СП, як це намагаються подати деякі дописи в інтернеті, – цитують видання співрозмовників.

Крім того, джерела зазначають, що наразі громадянин готується до військової служби за мобілізацією.

Візит Анджеліни Джолі до України

У соцмережах з’явилися нові фотографії американської акторки Анджеліни Джолі в Україні, де, за різними повідомленнями, вона відвідала Херсон.

Раніше, у квітні 2022 року, вона приїжджала до Львова після початку повномасштабного вторгнення.

Мету її нового візиту поки не уточнено. Однак, ймовірно, це пов’язано з її гуманітарною діяльністю, оскільки Анджеліна Джолі є спеціальним посланцем Агентства ООН у справах біженців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.