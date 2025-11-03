Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин сообщил, что находится в процессе развода с женой, актрисой Ксенией Даниловой. Он также рассказал, что стало причиной разрыва.

Даниил Мирешкин о разводе

Артист признался, что трудности в отношениях появились еще до начала полномасштабной войны, однако они с женой пытались их преодолеть. Со временем супруги осознали, что им лучше быть по отдельности.

– Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее по отдельности, чем вместе. То есть пара должна усиливать и улучшать друг друга. В нашем случае, мне кажется, что это не так. Причем это обоюдно, – поделился Даниил в интервью на YouTube-канале Характер.

Мирешкин добавил, что война не стала прямой причиной разрыва, однако именно тогда он и жена поняли – нельзя откладывать жизнь и решения, которые давно назрели.

Сейчас смотрят

Отношения после разрыва

Несмотря на расставание, военный подчеркнул, что они с Ксенией сохранили уважение в отношениях и поддерживают друг друга. Пара остается близкими людьми, которых также объединяет общая дочь Василиса.

– Она (Ксения, – Ред.) является безусловной поддержкой для меня во многих вопросах. И мы сохраняем хорошие дружеские отношения. Я надеюсь, что нам удастся и дальше это продлить, в том числе в отношении ребенка. Мы оба любим нашу невероятную дочь, – отметил Мирешкин.

Артист рассказал, что Василисе пока не сообщили о разводе. Он признался, что волнуется, как правильно подойти к этому разговору, и рассматривает возможность сделать это при участии детского психолога, чтобы не травмировать ребенка.

Напомним, ранее актер и военный Андрей Фединчик впервые прокомментировал свое эмоциональное состояние после развода с актрисой Натальей Денисенко. О разрыве стало известно этой весной.

Фото: Характер, Ксения Данилова

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.