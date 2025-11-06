Одна з головних причин: Саліванчук розкрила правду про розлучення з нардепом
- Акторка висловилася про причину розлучення з нардепом Олександром Божковим.
- Також вона зізналася, чи підтримує стосунки з колишнім.
Акторка Анна Саліванчук висловилася про причину розлучення з нардепом Олександром Божковим, а також зізналася, чи підтримує з ним зв’язок.
Саліванчук про ексчоловіка
Акторка вважає, що однією з головних причин розлучення з чоловіком стали різні погляди на сімейні цінності. За словами Саліванчук, Олександра завжди дивувала її близькість з рідними.
– Мій колишній чоловік родом із Маріуполя. Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався: чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною – вона постійно усміхалася. Потім приїхав додому й розповідав батькам про “людей, у яких завжди все добре”, – поділилася Анна.
Акторка зазначила, що не хоче нікого образити, однак, на її думку, люди зі сходу України емоційно більш стримані, ніж ті, хто виріс на заході.
– У них не така сильна прив’язаність до родини – можуть не так часто спілкуватися з братами-сестрами. Але, можливо, це лише мій особистий досвід. Проте в мене все інакше. Для мене сім’я – це святе. Різдво, Новий рік – ми завжди разом, і це для мене надзвичайно важливо, – сказала вона.
За словами Саліванчук, вона не спілкується з колишнім чоловіком. Щодо нових стосунків, то серце акторки наразі вільне.
Анна каже, що зареєстрована у застосунку для знайомств Tinder. Однак після кількох побачення акторка зрозуміла, що онлайн-знайомства їй не підходять. Для Саліванчук важливе живе спілкування, а на листування у неї немає часу.
Нагадаємо, Анна Саліванчук оголосила про розрив стосунків з нардепом Олександром Божковим у березні минулого року, але офіційно вони розлучилися ще в травні 2023-го. Пара була разом вісім років, у них є двоє синів – Гліб і Микита.
Фото: Анна Саліванчук