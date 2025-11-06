Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая удивила мир неожиданным визитом в Херсон, посетила ряд местных заведений.

Где именно побывала знаменитость, рассказал заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона Єдині новини, в беседе с телеканалом Мы – Украина.

Детали визита Анджелины Джоли

Чиновник подчеркнул, что поступок Джоли впечатляет, в частности потому, что она не побоялась приехать в прифронтовой город.

– Это мы привыкли к этому, а для людей, которые живут, грубо говоря, в цивилизации, где нет таких взрывов и нет такого врага, который обстреливает гражданских, приезжать сюда – очень важно, – подчеркнул Толоконников.

По его мнению, такие визиты свидетельствуют о том, что мир не забывает об Украине. Попутно заместитель председателя Херсонской ОВА раскрыл маршрут звезды в городе.

– Она посетила детскую больницу, посетила несколько других больниц, пообщалась с детьми. Мы очень благодарны за это. Иногда кажется, что о нас забыли, но мы видим, что нет. И после ее визита, я думаю, увеличится и помощь, и упоминания о Херсоне, потому что мы здесь знаем теперь, что мы не одни и что нас поддерживают, – отметил Александр Толоконников.

Цель визита Джоли

В благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая поддерживала поездку актрисы, уточнили, что Анджелина Джоли посетила не только Херсон, но и Николаев. Эти города, так же как другие прифронтовые регионы, ежедневно живут под постоянной угрозой обстрелов.

Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, которые продолжают жить и работать там, несмотря ни на что. Звезда своими глазами увидела, как педагоги и медики работают в укрытиях.

– Люди Николаева и Херсона живут с опасностью каждый день, но не сдаются. В то время, когда правительства в мире отворачиваются от защиты гражданских, их сила и взаимная поддержка вызывают восхищение. После трех лет большой войны видна усталость, но также и решимость. Семьи стремятся к безопасности, миру и возможности восстановить свою жизнь, – прокомментировала увиденное Анджелина Джоли.

Напомним, что о приезде актрисы в Украину стало известно в среду, 5 ноября. Издание Politico утверждает, что о поездке Джоли не знали украинские власти, а границу звезда якобы пересекла пешком.

