Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі, яка здивувала світ несподіваним візитом до Херсона, відвідала низку місцевих закладів.

Де саме побувала знаменитість, розкрив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону Єдині новини, у розмові з телеканалом Ми – Україна.

Деталі візиту Анджеліни Джолі

Посадовець наголосив, що вчинок Джолі вражає, зокрема, через те, що вона не побоялася приїхати у прифронтове місто.

– Це ми звикли до цього, а для людей, які живуть, грубо кажучи, в цивілізації, де немає таких вибухів і немає такого ворога, який обстрілює цивільних, приїжджати сюди – дуже поважно, – акцентував Толоконніков.

На його думку, такі візити свідчать про те, що світ не забуває про Україну. Принагідно заступник голови Херсонської ОВА розкрив маршрут зірки у місті.

– Вона відвідала дитячу лікарню, відвідала декілька інших лікарень, поспілкувалася з дітьми. Ми дуже вдячні за це. Іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. І після її візиту, я думаю, збільшиться і допомога, і згадки про Херсон, тому що ми тут знаємо тепер, що ми не самі й що нас підтримують, – зазначив Олександр Толоконніков.

Мета візиту Джолі

В благодійній організації Legacy of War Foundation, яка підтримувала поїздку акторки, уточнили, що Анджеліна Джолі відвідала не лише Херсон, а й Миколаїв. Ці міста, так само як інші прифронтові регіони, щодня живуть під постійною загрозою обстрілів.

Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати там попри все. Зірка на власні очі побачила, освітяни та медики працюють в укриттях.

– Люди Миколаєва й Херсона живуть із небезпекою щодня, але не здаються. У час, коли уряди у світі відвертаються від захисту цивільних, їхня сила і взаємна підтримка викликають захоплення. Після трьох років великої війни видно втому, але також і рішучість. Родини прагнуть безпеки, миру та можливості відбудувати своє життя, – прокоментувала побачене Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, що про приїзд акторки до України стало відомо у середу, 5 листопада. Видання Politico стверджує, що про поїздку Джолі не знала українська влада, а кордон зірка нібито перетнула пішки.

