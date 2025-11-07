Звезды сериала Очень странные дела позировали вместе после обвинений в буллинге
- В Лос-Анджелесе состоялась премьера сериала «Очень странные дела 5» — финального сезона шоу.
- Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун появились вместе после сообщений о жалобе.
- Несмотря на историю о конфликте, звезды улыбались и позировали рядом на красной дорожке.
Актеры Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун появились вместе на красной дорожке премьеры пятого сезона сериала Очень странные дела (Stranger Things) в Лос-Анджелесе.
Это произошло после сообщений в СМИ о напряженных отношениях между ними.
Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун появились вместе
Для мероприятия 21-летняя Браун выбрала полупрозрачное кружевное платье прямого кроя с открытыми плечами, украшенное перьями.
Образ актрисы дополнили массивные украшения – серьги-люстры и большой перстень. Волосы она собрала в высокую прическу с медным оттенком.
В Neflix отметили, что на последнюю премьеру Очень странных дел актриса прибыла вместе со своим партнером по сериалу Дэвидом Харбором.
50-летний Харбор позировал в классическом черном костюме в тонкую полоску с галстуком. На фото коллеги стояли рядом, улыбались, а в какой-то момент актер бросил лукавый взгляд в сторону фотографов, пока Милли искренне рассмеялась.
В сериале Очень странные дела Браун играет главную героиню Одиннадцать, а Гарбор — ее приемного отца, шерифа Джима Хоппера.
Обвинения в буллинге
Появление актеров вместе стало неожиданностью после публикации Daily Mail, где сообщалось, что Милли Бобби Браун подала жалобу на буллинг и домогательства против Дэвида Харбора перед началом съемок финального сезона.
По словам источника, обвинения заняли несколько страниц, а внутреннее расследование длилось несколько месяцев. Результаты расследования остаются неизвестными.
Браун якобы снималась в финальных эпизодах с личным представителем на площадке, тогда как Харбора не обвиняли в каких-либо сексуальных нарушениях.
Признаки напряжения между коллегами
Еще в прошлом году пользователи обратили внимание на старое интервью актрисы для MTV. Тогда ведущий пошутил, что Гарбор мог бы провести свадьбу Браун и Джейка Бонджови в стиле Очень странных дел.
Милли сначала утвердительно ответила с неуверенной улыбкой, а затем добавила, что не знает, как к этому относится.
В результате ведущим свадебной церемонии в мае 2024 года стал другой коллега Милли Бобби Браун по сериалу – Мэттью Модайн. Он исполнил в шоу роль Мартина Бреннера — исследователя, наделившего Одиннадцать ее необыкновенными способностями.