Актеры Дэвид Харбор и Милли Бобби Браун появились вместе на красной дорожке премьеры пятого сезона сериала Очень странные дела (Stranger Things) в Лос-Анджелесе.

Это произошло после сообщений в СМИ о напряженных отношениях между ними.

Для мероприятия 21-летняя Браун выбрала полупрозрачное кружевное платье прямого кроя с открытыми плечами, украшенное перьями.

Образ актрисы дополнили массивные украшения – серьги-люстры и большой перстень. Волосы она собрала в высокую прическу с медным оттенком.

В Neflix отметили, что на последнюю премьеру Очень странных дел актриса прибыла вместе со своим партнером по сериалу Дэвидом Харбором.

50-летний Харбор позировал в классическом черном костюме в тонкую полоску с галстуком. На фото коллеги стояли рядом, улыбались, а в какой-то момент актер бросил лукавый взгляд в сторону фотографов, пока Милли искренне рассмеялась.

В сериале Очень странные дела Браун играет главную героиню Одиннадцать, а Гарбор — ее приемного отца, шерифа Джима Хоппера.

Обвинения в буллинге

Появление актеров вместе стало неожиданностью после публикации Daily Mail, где сообщалось, что Милли Бобби Браун подала жалобу на буллинг и домогательства против Дэвида Харбора перед началом съемок финального сезона.

По словам источника, обвинения заняли несколько страниц, а внутреннее расследование длилось несколько месяцев. Результаты расследования остаются неизвестными.

Браун якобы снималась в финальных эпизодах с личным представителем на площадке, тогда как Харбора не обвиняли в каких-либо сексуальных нарушениях.

Признаки напряжения между коллегами

Еще в прошлом году пользователи обратили внимание на старое интервью актрисы для MTV. Тогда ведущий пошутил, что Гарбор мог бы провести свадьбу Браун и Джейка Бонджови в стиле Очень странных дел.

Милли сначала утвердительно ответила с неуверенной улыбкой, а затем добавила, что не знает, как к этому относится.

В результате ведущим свадебной церемонии в мае 2024 года стал другой коллега Милли Бобби Браун по сериалу – Мэттью Модайн. Он исполнил в шоу роль Мартина Бреннера — исследователя, наделившего Одиннадцать ее необыкновенными способностями.

Источник : PageSix

