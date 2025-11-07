Зірки серіалу Дивні дива позували разом після звинувачень у булінгу
- У Лос-Анджелесі відбулася премʼєра серіалу Дивні дива 5 – фінального сезону шоу.
- Девід Гарбор і Міллі Боббі Браун з’явилися разом після повідомлень про скаргу.
- Попри історію про конфлікт, зірки усміхалися та позували поруч на червоному хіднику.
Актори Девід Гарбор і Міллі Боббі Браун з’явилися разом на червоній доріжці прем’єри п’ятого сезону серіалу Дивні дива (Stranger Things) у Лос-Анджелесі.
Це сталося після повідомлень у ЗМІ про напружені стосунки між ними.
Девід Гарбор і Міллі Боббі Браун з’явилися разом
Для події 21-річна Браун обрала напівпрозору мереживну сукню прямого крою з відкритими плечима, оздоблену пір’ям.
Образ акторки доповнили масивні прикраси – сережки-люстри та великий перстень. Волосся вона зібрала у високу зачіску з мідним відтінком.
У Neflix зазначили, що на останню премʼєру Дивних див акторка прибула разом зі своїм партнером по серіалу Девідом Гарбором.
50-річний Гарбор позував у класичному чорному костюмі в тонку смужку з краваткою. На фото колеги стояли поруч, усміхалися, а в якийсь момент актор кинув лукавий погляд у бік фотографів, поки Міллі щиро розсміялася.
У серіалі Дивні дива Браун грає головну героїню Одинадцяту, а Гарбор – її прийомного батька, шерифа Джима Гоппера.
Звинувачення у булінгу
Поява акторів разом стала несподіванкою після публікації Daily Mail, де повідомлялося, що Міллі Боббі Браун подала скаргу на булінг і домагання проти Девіда Гарбора перед початком зйомок фінального сезону.
За словами джерела, звинувачення зайняли кілька сторінок, а внутрішнє розслідування тривало кілька місяців. Результати розслідування залишаються невідомими.
Браун нібито знімалася у фінальних епізодах з особистим представником на майданчику, тоді як Гарбора не звинувачували у будь-яких сексуальних порушеннях.
Ознаки напруження між колегами
Ще минулого року користувачі звернули увагу на старе інтерв’ю акторки для MTV. Тоді ведучий пожартував, що Гарбор міг би провести весілля Браун і Джейка Бонджові у стилі Дивних див.
Міллі спершу ствердно відповіла з непевною усмішкою, а потім додала, що не знає, як почувається щодо цього.
У результаті ведучим весільної церемонії у травні 2024 року став інший колега Міллі Боббі Браун за серіалом – Меттью Модін. Він виконав у шоу роль Мартіна Бреннера – дослідника, що наділив Одинадцяту її надзвичайними здібностями.