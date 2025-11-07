Актори Девід Гарбор і Міллі Боббі Браун з’явилися разом на червоній доріжці прем’єри п’ятого сезону серіалу Дивні дива (Stranger Things) у Лос-Анджелесі.

Це сталося після повідомлень у ЗМІ про напружені стосунки між ними.

Девід Гарбор і Міллі Боббі Браун з’явилися разом

Для події 21-річна Браун обрала напівпрозору мереживну сукню прямого крою з відкритими плечима, оздоблену пір’ям.

Образ акторки доповнили масивні прикраси – сережки-люстри та великий перстень. Волосся вона зібрала у високу зачіску з мідним відтінком.

У Neflix зазначили, що на останню премʼєру Дивних див акторка прибула разом зі своїм партнером по серіалу Девідом Гарбором.

50-річний Гарбор позував у класичному чорному костюмі в тонку смужку з краваткою. На фото колеги стояли поруч, усміхалися, а в якийсь момент актор кинув лукавий погляд у бік фотографів, поки Міллі щиро розсміялася.

У серіалі Дивні дива Браун грає головну героїню Одинадцяту, а Гарбор – її прийомного батька, шерифа Джима Гоппера.

Звинувачення у булінгу

Поява акторів разом стала несподіванкою після публікації Daily Mail, де повідомлялося, що Міллі Боббі Браун подала скаргу на булінг і домагання проти Девіда Гарбора перед початком зйомок фінального сезону.

За словами джерела, звинувачення зайняли кілька сторінок, а внутрішнє розслідування тривало кілька місяців. Результати розслідування залишаються невідомими.

Браун нібито знімалася у фінальних епізодах з особистим представником на майданчику, тоді як Гарбора не звинувачували у будь-яких сексуальних порушеннях.

Ознаки напруження між колегами

Ще минулого року користувачі звернули увагу на старе інтерв’ю акторки для MTV. Тоді ведучий пожартував, що Гарбор міг би провести весілля Браун і Джейка Бонджові у стилі Дивних див.

Міллі спершу ствердно відповіла з непевною усмішкою, а потім додала, що не знає, як почувається щодо цього.

У результаті ведучим весільної церемонії у травні 2024 року став інший колега Міллі Боббі Браун за серіалом – Меттью Модін. Він виконав у шоу роль Мартіна Бреннера – дослідника, що наділив Одинадцяту її надзвичайними здібностями.

