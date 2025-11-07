В сети появился новый снимок американской актрисы Анджелины Джоли из Украины.

Голливудскую звезду сфотографировали на прифронтовой Херсонщине в антидроновом туннеле – конструкции из металлических каркасов и сеток, которые защищают участок от атаки вражеских беспилотников.

Анджелина Джоли в антидроновом туннеле — фото

Соответствующий кадр опубликовала на личной странице в соцсети X журналистка Зарина Забриски. На фото Джоли предстала в защитной каске и бронежилете, актриса выглядела серьезной и сосредоточенной.

Сейчас смотрят

— Фото года: Анджелина Джоли в противодроновом туннеле. Благодаря Джоли мир теперь знает: украинский город Херсон, расположенный в миле от линии фронта, продолжает жить под непрерывными атаками дронов малой дальности. Большое спасибо, — подписала снимок журналистка.

The photo of the year: Angelina Jolie in an anti-drone tunnel. Thanks to Jolie, the world now knows: Kherson, a Ukrainian city, lives on, one mile away from the front, under non-stop short-range drone attacks. Much gratitude. ???? By my source. pic.twitter.com/rS8ME8cc4M — Zarina Zabrisky ???????????????? (@ZarinaZabrisky) November 6, 2025

В комментариях пользователи сети отметили смелость Джоли и поблагодарили ее за поддержку Украины.

О приезде Анджелины Джоли в Украину стало известно в среду, 5 ноября. Звезда, которая является послом доброй воли ООН по делам беженцев, посетила Херсон и Николаев, города, которые живут под постоянной угрозой обстрелов.

Актриса посетила медицинские и учебные заведения, пообщалась с детьми, медиками, волонтерами и семьями, которые продолжают жить и работать в прифронтовых городах, несмотря ни на что.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.