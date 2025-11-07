У мережі з’явився новий знімок американської акторки Анджеліни Джолі з України.

Голлівудську зірку сфотографували на прифронтовій Херсонщині в антидроновому тунелі – конструкції з металевих каркасів та сіток, які захищають ділянку від атаки ворожих безпілотників.

Анджеліна Джолі в антидроновому тунелі – фото

Відповідний кадр опублікувала на особистій сторінці в соцмережі X журналістка Заріна Забріскі. На фото Джолі постала у захисній касці та бронежилеті, акторка мала серйозний та зосереджений вигляд.

– Фото року: Анджеліна Джолі в протидроновому тунелі. Завдяки Джолі світ тепер знає: українське місто Херсон, розташоване за милю від лінії фронту, продовжує жити під безперервними атаками дронів малої дальності. Велика подяка, – підписала знімок журналістка.

The photo of the year: Angelina Jolie in an anti-drone tunnel. Thanks to Jolie, the world now knows: Kherson, a Ukrainian city, lives on, one mile away from the front, under non-stop short-range drone attacks. Much gratitude. ???? By my source. pic.twitter.com/rS8ME8cc4M — Zarina Zabrisky ???????????????? (@ZarinaZabrisky) November 6, 2025

У коментарях користувачі мережі відзначили сміливість Джолі та подякували їй за підтримку України.

Про приїзд Анджеліни Джолі до України стало відомо у середу, 5 листопада. Зірка, яка є послом доброї волі ООН у справах біженців, відвідала Херсон та Миколаїв, міста, які живуть під постійною загрозою обстрілів.

Акторка завітала до медичних та навчальних закладів, поспілкувалася з дітьми, медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати у прифронтових міста попри все.

