Знімок року: Анджеліну Джолі сфотографували в антидроновому тунелі
- Анджеліну Джолі сфотографували на прифронтовій Херсонщині в антидроновому тунелі.
- У кадрі зірка постала у захисній касці та бронежилеті.
У мережі з’явився новий знімок американської акторки Анджеліни Джолі з України.
Голлівудську зірку сфотографували на прифронтовій Херсонщині в антидроновому тунелі – конструкції з металевих каркасів та сіток, які захищають ділянку від атаки ворожих безпілотників.
Анджеліна Джолі в антидроновому тунелі – фото
Відповідний кадр опублікувала на особистій сторінці в соцмережі X журналістка Заріна Забріскі. На фото Джолі постала у захисній касці та бронежилеті, акторка мала серйозний та зосереджений вигляд.
– Фото року: Анджеліна Джолі в протидроновому тунелі. Завдяки Джолі світ тепер знає: українське місто Херсон, розташоване за милю від лінії фронту, продовжує жити під безперервними атаками дронів малої дальності. Велика подяка, – підписала знімок журналістка.
The photo of the year: Angelina Jolie in an anti-drone tunnel.
Thanks to Jolie, the world now knows:
Kherson, a Ukrainian city, lives on, one mile away from the front, under non-stop short-range drone attacks.
Much gratitude.
???? By my source. pic.twitter.com/rS8ME8cc4M
— Zarina Zabrisky ???????????????? (@ZarinaZabrisky) November 6, 2025
У коментарях користувачі мережі відзначили сміливість Джолі та подякували їй за підтримку України.
Про приїзд Анджеліни Джолі до України стало відомо у середу, 5 листопада. Зірка, яка є послом доброї волі ООН у справах біженців, відвідала Херсон та Миколаїв, міста, які живуть під постійною загрозою обстрілів.
Акторка завітала до медичних та навчальних закладів, поспілкувалася з дітьми, медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити й працювати у прифронтових міста попри все.