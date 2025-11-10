Оскароносный актер Рассел Кроу пережил большую физическую трансформацию – за год ему удалось уменьшить свой вес со 126 до 101 кг.

Актер объяснил, что сделал это без изнурительных диет, просто изменив образ жизни и отношение к своему здоровью.

Рассел Кроу о похудении

После съемок фильма Нюрнберг, который только что вышел в прокат, Кроу решил серьезно заняться собой. Главным шагом стало сокращение количества алкоголя.

– Я большой сторонник выпивки – это часть моей культуры. Но с возрастом понимаешь свои возможности. Если я решаю выпить бокал вина за ужином, то это должно быть действительно хорошее вино, – признался он в разговоре с ведущим Джо Роганом.

Рассел Кроу добавил, что теперь старается избегать случайного употребления алкоголя и не пить без причины.

Звезда также начал сотрудничать с медицинской платформой, которая помогает поддерживать здоровье через индивидуальные программы. Он получает инъекции для плеч и колен, которые помогают уменьшить воспаление после многих лет съемок и физических нагрузок.

– У меня немало старых травм. Раньше плечи были очень артритные, но теперь, по результатам УЗИ, артритные наросты уменьшились на 70%, а в одном месте – аж на 90%, – рассказал актер.

По его словам, это позволяет тренироваться без боли и быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Рассел Кроу уверяет, что не относится к этим изменениям как к кратковременному эксперименту.

– Я хочу превратить их в долгосрочную историю. Мне 61, и я все еще получаю травмы, но стараюсь оставаться в форме. Теперь все замечательно – настоящий рок-н-ролл! – вдохновенно добавил актер.

