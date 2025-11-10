Оскароносний актор Рассел Кроу пережив велику фізичну трансформацію – за рік йому вдалося зменшити власну вагу зі 126 до 101 кг.

Актор пояснив, що зробив це без виснажливих дієт, просто змінивши спосіб життя та ставлення до свого здоров’я.

Рассел Кроу про схуднення

Після зйомок фільму Нюрнберг, який щойно вийшов у прокат, Кроу вирішив серйозно зайнятися собою. Головним кроком стало скорочення кількості алкоголю.

– Я великий прихильник випити – це частина моєї культури. Але з віком розумієш свої можливості. Якщо я вирішую випити келих вина за вечерею, то це має бути справді гарне вино, – зізнався він у розмові з ведучим Джо Роганом.

Рассел Кроу додав, що тепер намагається уникати випадкового вживання алкоголю й не пити без причини.

Зірка також почав співпрацювати з медичною платформою, яка допомагає підтримувати здоров’я через індивідуальні програми. Він отримує ін’єкції для плечей і колін, які допомагають зменшити запалення після багатьох років зйомок і фізичних навантажень.

– У мене чимало старих травм. Раніше плечі були дуже артритні, але тепер, за результатами УЗД, артритні нарости зменшилися на 70%, а в одному місці – аж на 90%, – розповів актор.

За його словами, це дозволяє тренуватися без болю та швидше відновлюватися після навантажень.

Рассел Кроу запевняє, що не ставиться до цих змін як до короткочасного експерименту.

– Я хочу перетворити їх на довгострокову історію. Мені 61, і я все ще отримую травми, але намагаюся залишатися у формі. Тепер усе чудово – справжній рок-н-рол! – натхненно додав актор.

