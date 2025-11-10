Певица Ярина Квасний из Ивано-Франковской области, которая стала известна после исполнения народной песни Паровая машина, мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины.

Ярина Квасней о службе в ВСУ

Исполнительница рассказала, что документы в армию подала в мае прошлого года, и только через восемь месяцев ей позвонили и сказали явиться в ТЦК.

Свое решение Ярина не афишировала — даже родители узнали о службе только тогда, когда она проходила базовую общевойсковую подготовку.

— Мама очень переживала, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила, — поделилась Квасний.

Сейчас Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне. Папа певицы — тоже на фронте, но в другом направлении.

— Нет, я не медик. Здесь работают не только врачи и медсестры. Есть много специалистов, которые ведут документацию, обеспечивают логистику, занимаются хозяйственными вопросами и другими делами. По официальным документам моя должность — санитарка в передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую последующие этапы эвакуации и сопровождаю, — рассказала девушка.

Ярина Квасний – выпускница Киево-Могилянской академии. В 2022 году закончила бакалавриат, поступила в магистратуру, однако после осеннего семестра бросила учебу.

Ярина стала популярной после видео с исполнением народной песни Паровая машина. Ролик стал вирусным в TikTok, набрав десятки миллионов просмотров.

