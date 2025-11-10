Исполнительница хита Паровая машина мобилизовалась в ВСУ: где служит Ярина Квасний
- Певица Ярина Квасний из Ивано-Франковской области добровольно пополнила ряды ВСУ.
- Документы в армию она подала в мае прошлого года.
Певица Ярина Квасний из Ивано-Франковской области, которая стала известна после исполнения народной песни Паровая машина, мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины.
Ярина Квасней о службе в ВСУ
Исполнительница рассказала, что документы в армию подала в мае прошлого года, и только через восемь месяцев ей позвонили и сказали явиться в ТЦК.
Свое решение Ярина не афишировала — даже родители узнали о службе только тогда, когда она проходила базовую общевойсковую подготовку.
— Мама очень переживала, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила, — поделилась Квасний.
Сейчас Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне. Папа певицы — тоже на фронте, но в другом направлении.
— Нет, я не медик. Здесь работают не только врачи и медсестры. Есть много специалистов, которые ведут документацию, обеспечивают логистику, занимаются хозяйственными вопросами и другими делами. По официальным документам моя должность — санитарка в передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую последующие этапы эвакуации и сопровождаю, — рассказала девушка.
Ярина Квасний – выпускница Киево-Могилянской академии. В 2022 году закончила бакалавриат, поступила в магистратуру, однако после осеннего семестра бросила учебу.
Ярина стала популярной после видео с исполнением народной песни Паровая машина. Ролик стал вирусным в TikTok, набрав десятки миллионов просмотров.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук — Kvas.nii
Фото: Ярина Квасний