Мінус 14 кг за 7 тижнів: Сідні Свіні різко схудла задля ролі
- Сідні Свіні набрала понад 14 кг для ролі боксерки.
- Після зйомок їй довелося скинути цю вагу всього за сім тижнів
- Акторка дотримувалася суворого режиму, кардіонавантажень та "чистого" харчування.
Американська акторка Сідні Свіні пройшла через серйозні фізичні трансформації, готуючись до ролей у двох різних фільмах – спортивній драмі Королева рингу та трилері Служниця.
Спочатку їй довелося набрати вагу, а потім різко скинути.
Як Сідні Свіні набрала вагу для ролі
Для байопіку Королева рингу, у якому Свіні зіграла боксерку Крісті Мартін – чемпіонку WBC 2009 серед жінок у першій напівсередній вазі, акторка спеціально набрала близько 14 кілограмів.
Вона змінила раціон і зосередилась на силових тренуваннях, щоб мати переконливий вигляд в образі спортсменки.
– Я їла все, що тільки можна уявити. Пила багато протеїнових коктейлів і приймала креатин, через що сильно набрякала, – поділилася зірка.
Після завершення зйомок Сідні мала лише сім тижнів на повернення до своєї звичної форми. Адже попереду були проєкти Служниця і третій сезон Ейфорії.
Як Сідні Свіні швидко повернула форму
Знаменитість зауважила, що їй довелося бути “дуже суворою до себе”. Свіні розповіла, яку зміну у тілі помітила першою.
– Коли припиняєш тренуватися й пити протеїнові шейки, м’язи зникають дуже швидко – це перше, що йде. За два тижні я втратила більшу частину ваги, – згадує вона.
Решту Сідні Свіні скинула завдяки “суперчистому” харчуванню та інтенсивним кардіотренуванням.
Зірка Білого лотосу визнала, що навряд чи повторить подібний досвід у майбутньому, хоча вдячна організму за свій швидкий метаболізм.
– Я не можу сказати, що це було легко. Але я завжди була дуже активною, з дитинства багато рухалася, тому можу як набирати, так і втрачати вагу досить швидко, – зазначила акторка.
Нагадаємо, що карколомними змінами у своїй зовнішності може похвалитися й актор Рассел Кроу. Він за рік скинув 25 кілограмів, для чого скоротив споживання алкоголю.