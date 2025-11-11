Американська акторка Сідні Свіні пройшла через серйозні фізичні трансформації, готуючись до ролей у двох різних фільмах – спортивній драмі Королева рингу та трилері Служниця.

Спочатку їй довелося набрати вагу, а потім різко скинути.

Як Сідні Свіні набрала вагу для ролі

Для байопіку Королева рингу, у якому Свіні зіграла боксерку Крісті Мартін – чемпіонку WBC 2009 серед жінок у першій напівсередній вазі, акторка спеціально набрала близько 14 кілограмів.

Вона змінила раціон і зосередилась на силових тренуваннях, щоб мати переконливий вигляд в образі спортсменки.

– Я їла все, що тільки можна уявити. Пила багато протеїнових коктейлів і приймала креатин, через що сильно набрякала, – поділилася зірка.

Після завершення зйомок Сідні мала лише сім тижнів на повернення до своєї звичної форми. Адже попереду були проєкти Служниця і третій сезон Ейфорії.

Як Сідні Свіні швидко повернула форму

Знаменитість зауважила, що їй довелося бути “дуже суворою до себе”. Свіні розповіла, яку зміну у тілі помітила першою.

– Коли припиняєш тренуватися й пити протеїнові шейки, м’язи зникають дуже швидко – це перше, що йде. За два тижні я втратила більшу частину ваги, – згадує вона.

Решту Сідні Свіні скинула завдяки “суперчистому” харчуванню та інтенсивним кардіотренуванням.

Зірка Білого лотосу визнала, що навряд чи повторить подібний досвід у майбутньому, хоча вдячна організму за свій швидкий метаболізм.

– Я не можу сказати, що це було легко. Але я завжди була дуже активною, з дитинства багато рухалася, тому можу як набирати, так і втрачати вагу досить швидко, – зазначила акторка.

Нагадаємо, що карколомними змінами у своїй зовнішності може похвалитися й актор Рассел Кроу. Він за рік скинув 25 кілограмів, для чого скоротив споживання алкоголю.

Джерело : People

