Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая впервые поделилась, что ее отец служит в Вооруженных силах Украины.

Артистка трогательно рассказала об отношениях с семьей и призналась, что очень скучает по маме, папе и сестрам, когда долго не видится с ними.

Солистка Kazka об отце в ВСУ

Звезда отметила, что для нее семья является очень большой поддержкой, тем более, что она близка со своими родными. Сейчас артистка живет с мамой, а с папой старается видеться хотя бы раз в месяц.

Сейчас смотрят

– Тем более, что он живет здесь, в Киевской области, но сейчас трудно. Мой папа – в ВСУ. Мы видимся не так часто, как хотелось бы, – поделилась певица.

Александра добавила, что уже три месяца планирует поездку с отцом на рыбалку, но пока мечту осуществить не удалось.

– Он не может вырваться, а я постоянно где-то езжу. Мне вообще ездить куда-то в такой напряг. Я люблю путешествовать, но я и очень люблю быть дома, – пояснила она.

Своей поддержкой Александра Зарицкая называет и жениха. Любимый Павел еще в апреле 2023 года сделал ей предложение руки и сердца, однако пара не стала устраивать торжество, пока в Украине идет война.

Артистка подчеркнула, что старается “никого не триггерить” своей личной жизнью, поэтому редко что-то публикует в соцсетях.

Напомним, что в ВСУ служит также отец певицы Ярины Квасной из Ивано-Франковской области, которая стала известной после исполнения народной песни Паровая машина. Сама Ярина тоже мобилизовалась и присоединилась к Первому отдельному медицинскому батальону.

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.