Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька вперше поділилася, що її батько служить у Збройних силах України.

Артистка зворушливо розповіла про стосунки з родиною та зізналася, що дуже сумує за мамою, татом і сестрами, коли довго не бачиться із ними.

Солістка Kazka про батька в ЗСУ

Зірка зазначила, що для неї родина є дуже великою підтримкою, тим більше, що вона близька зі своїми рідними. Зараз артистка живе з мамою, а з татом старається бачитися хоча б раз на місяць.

– Тим більше, що він живе тут, у Київській області, але зараз важко. Мій тато – у ЗСУ. Ми бачимося не так часто, як хотілося б, – поділилася співачка.

Олександра додала, що вже три місяці планує поїздку з батьком на рибалку, але поки мрію здійснити не вдалося.

– Він не може вирватися, а я постійно десь їжджу. Мені взагалі їздити кудись в такий напряг. Я люблю подорожувати, але я й дуже люблю бути дома, – пояснила вона.

Своєю підтримкою Олександра Заріцька називає й нареченого. Коханий Павло ще у квітні 2023 року зробив їй пропозицію руки та серця, втім пара не стала влаштовувати святкування, поки в Україні йде війна.

Артистка підкреслила, що намагається “не тригерити нікого” своїм особистим життям, тому рідко постить щось у соцмережах.

Нагадаємо, що у ЗСУ служить також тато співачки Ярини Квасній з Івано-Франківщини, яка стала відомою після виконання народної пісні Парова машина. Сама Ярина теж мобілізувалася та долучилася до Першого окремого медичного батальйону.

Джерело : Люкс ФМ

