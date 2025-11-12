Певец Владимир Дантес представил клип на трек Чому. Это романтическая песня, в которой нет готовых ответов, но есть всем знакомые вопросы, которые постоянно витают в голове.

Владимир Дантес — клип на трек Чому

Артист отметил, что жизнь может подбрасывать разные неожиданности, и даже когда кажется, что ты уже все расставил по полочкам, одни и те же вопросы иногда не дают покоя.

Трек Чому — именно о таких моментах, когда кажется, что ты со всем разобрался, но на самом деле это не так. Когда ты как будто живешь на автопилоте, а мелочи цепляют сильнее, чем нужно.

— У каждого бывают моменты, когда вроде бы все хорошо, но внутри все равно звучит вопрос “почему?”. Это не драма, это просто история жизни. Мы все задаем себе вопросы, на которые нет правильных ответов. Я не искал философии. Это песня о ночах, когда не можешь заснуть. А в голове то, о чем даже не хотел думать. Или хотел, но не позволял себе признать, — прокомментировал Дантес.

Недавно новой работой своих поклонников порадовала Анна Тринчер. Артистка представила танцевальный трек No cocaina, в котором подняла тему эмоциональной зависимости в любви.

