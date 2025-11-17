Голливудская звезда Том Круз стал одним из главных лауреатов церемонии Governors Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Он получил Почетную премию Американской киноакадемии за вклад в развитие мирового кинематографа.

Статуэтку Крузу вручил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который сейчас работает с ним над новым фильмом, который должен выйти в октябре 2026 года.

За что Том Круз получил Оскар

Почетный Оскар – это отдельная категория, которой академия отмечает художников за карьеру и влияние на индустрию.

Том Круз номинировался на премию четыре раза, но ни разу не побеждал. Однако в киноакадемии оценили его последовательную работу, подход к созданию блокбастеров и участие в формировании современных продюсерских стандартов. Все это стало основанием для вручения почетной награды.

Принимая статуэтку, актер произнес эмоциональную речь и поблагодарил всех, кто работает над созданием фильмов. По его словам, кино стало способом показать мир и понять людей.

– Кино водит меня по миру. В зале мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе. Это сила этого искусства. Поэтому создавать фильмы – это не то, что я делаю, это то, кем я являюсь, – сказал он.

Том Круз стал не единственным лауреатом вечера. Почетный Оскар получила также хореограф Дебби Аллен, а художника-постановщика Винна Томаса наградили за пожизненный вклад в профессию.

Церемонию посетили многие звезды, которые начинают новую гонку за Оскаром, в частности Дженнифер Лоуренс, Майкл Б. Джордан, Сидни Свини, Леонардо Ди Каприо, Дуэйн Джонсон и Эмма Стоун.

Источник : Variety

