Зірка Голлівуду Том Круз став одним із головних лауреатів церемонії Governors Awards, що відбулася у Лос-Анджелесі.

Він отримав Почесну премію Американської кіноакадемії за внесок у розвиток світового кінематографа.

Статуетку Крузу вручив режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту, який нині працює з ним над новим фільмом, що має вийти в жовтні 2026 року.

За що Том Круз отримав Оскар

Почесний Оскар – це окрема категорія, якою академія відзначає митців за кар’єру та вплив на індустрію.

Том Круз номінувався на премію чотири рази, але жодного разу не перемагав. Проте у кіноакадемії оцінили його послідовну роботу, підхід до створення блокбастерів і участь у формуванні сучасних продюсерських стандартів. Усе це стало підставою для вручення почесної нагороди.

Приймаючи статуетку, актор виголосив емоційну промову та подякував усім, хто працює над створенням фільмів. За його словами, кіно стало способом показати світ і зрозуміти людей.

– Кіно водить мене світом. У залі ми сміємося разом, відчуваємо разом, сподіваємося разом. Це сила цього мистецтва. Тому створювати фільми – це не те, що я роблю, це те, ким я є, – сказав він.

Том Круз став не єдиним лауреатом вечора. Почесний Оскар отримала також хореографка Деббі Аллен, а художника-постановника Вінна Томаса нагородили за довічний внесок у професію.

Церемонію відвідали чимало зірок, які розпочинають нові оскарівські перегони, зокрема Дженніфер Лоуренс, Майкл Б. Джордан, Сідні Свіні, Леонардо Ді Капріо, Двейн Джонсон та Емма Стоун.

Джерело : Variety

