Рэп-исполнительница Alyona Alyona заговорила о будущей свадьбе и планировании беременности. Артистка уже три года находится в отношениях с мужчиной по имени Владимир, который проживает в Ивано-Франковской области.

Alyona Alyona о свадьбе и беременности

Рэперша призналась, что хочет узаконить отношения с любимым. Alyona Alyona предположила, что это произойдет тогда, когда она забеременеет.

— Мне важно узаконить отношения. Я думаю, что это придет тогда, когда я забеременею. Чтобы ребенок был в браке. Я вот так хочу, чтобы была семья. Если мы уже три года вместе, то уже можно и жениться. В планах это есть, — отметила артистка.

Любимый Alyona Alyona предложение руки и сердца ей пока не делал. Однако тему брака они уже обсуждали.

Сейчас смотрят

Рэперка говорит, что хотела бы взять фамилию мужа. Что касается брачного контракта, то Alyona Alyona не видит в нем необходимости.

— С моей стороны такой инициативы (брачный контракт, — Ред.) не было, если с его стороны будет, то, конечно, подпишу. У меня нет такого страха, я уверена, что какого-то раздела имущества не будет, это подло. Хотя жизнь такая штука, что нельзя зарекаться. Это уровень развития, куда это развитие поведет. Но, если честно, нам нечего делить. Если бы было, тогда, наверное, я бы себя страховала. Потому что ты не знаешь, что будет, и, если я рожу ребенка, нужно обеспечить его, это важно, — поделилась певица, а также подчеркнула, что отношения — это работа, и она готова над ними работать.

Ранее Alyona Alyona признавалась, что она большую часть времени проводит в Киеве, а ее возлюбленный остается в Ивано-Франковской области. Как оказалось, у мужчины есть брат, который уже много лет не выходит из дома и за которым нужно ухаживать.

Источник : Слава Демин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.