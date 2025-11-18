Реп-виконавиця Alyona Alyona заговорила про майбутнє весілля та планування вагітності. Артистка вже три роки перебуває у стосунках з чоловіком на ім’я Володимир, який проживає в Івано-Франківській області.

Alyona Alyona про весілля і вагітність

Реперка зізналася, що хоче узаконити стосунки з коханим. Alyona Alyona припустила, що це станеться тоді, коли вона завагітніє.

– Мені важливо узаконити стосунки. Я думаю, що це прийде тоді, коли я завагітнію. Щоб дитина була в шлюбі. Я ось так хочу, щоб була сім’я. Якщо ми вже три роки разом, то вже можна й одружуватися. У планах це є, – зазначила артистка.

Коханий Alyona Alyona пропозицію руки і серця їй поки що не робив. Однак тему одруження вони вже обговорювали.

Реперка каже, що хотіла б взяти прізвище чоловіка. Щодо шлюбного контракту, то Alyona Alyona не бачить у ньому необхідності.

– З моєї сторони такої ініціативи (шлюбний контракт, – Ред.) не було, якщо з його сторони буде, то, звичайно, підпишу. У мене немає такого страху, я впевнена, що якогось поділу майна не буде, це ницо. Хоча життя така штука, що не можна зарікатися. Це рівень розвитку, куди цей розвиток поведе. Та, якщо чесно, нам немає чого ділити. Якби було, тоді, напевно, я б себе страхувала. Тому що ти не знаєш, що буде, і, якщо я народжу дитину, треба забезпечити її, це важливо, – поділилася співачка, а також наголосила, що стосунки – це робота, і вона готова над ними працювати.

Раніше Alyona Alyona зізнавалася, що вона більшість часу проводить у Києва, а її коханий залишається на Івано-Франківщині. Як виявилося, у чоловіка є брат, який вже багато років не виходить з дому і за яким потрібно доглядати.

Джерело : Слава Дьомін

