Голливудская пара Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас празднует 25-ю годовщину свадьбы, несмотря на то, что этой весной СМИ пестрели заголовками о разводе звезд.

Актриса поделилась серией архивных фотографий, вспоминая день, когда они стали мужем и женой в ноябре 2000 года в нью-йоркском отеле Plaza.

Супруги воспитывают двоих детей – сына Дилана и дочь Кэрис.

Какие фото показала Кэтрин Зета-Джонс

В подборке знаменитость опубликовала снимки со свадьбы – в частности момент поцелуя на мраморной лестнице Plaza Hotel.

Невеста одета в шелковое платье Christian Lacroix с глубоким V-образным вырезом, пышной юбкой и длинной фатой. Дуглас был в классическом черном смокинге с бутоньеркой.

– 25 лет назад я шла к алтарю… Аромат цветов, сияние свечей, валлийский хор и ты, который ждешь меня в конце длинного прохода. Я люблю тебя сегодня так же, как и тогда. Спасибо, любимый, – написала Кэтрин.

Актриса также показала фото их первой встречи на кинофестивале в Довиле в 1998 году – на фото она внимательно смотрит на Дугласа. В подборку вошли и путевые снимки из Индии у Тадж-Махала, романтическое селфи, примерка платья в гримерке и другие архивные моменты.

– С 25-й годовщиной, моя дорогая Кэтрин. Кто бы мог подумать? Со всей любовью, – поздравил жену 81-летний Майкл Дуглас, также опубликовав архивное фото.

История звездной любви

Пара познакомилась в 1998 году после того, как Дуглас попросил своего пиарщика организовать встречу после просмотра Маски Зорро.

Во время первого разговора за бокалом в ночном баре актер сказал Кэтрин, что будет отцом ее детей. Зета-Джонс тогда только пожелала ему спокойной ночи, но в 2019 году с юмором прокомментировала тот эпизод.

– Хуже всего, что он был прав, – пошутила она.

В новогоднюю ночь 1999 года они обручились в Аспене. А в августе 2000 года родился их сын Дилан.

Свадьба в Plaza Hotel собрала звездных гостей – среди них были Том Хэнкс, Вупи Голдберг, Энтони Хопкинс, Брэд Питт и Голди Лоуренс. В 2003 году родилась их дочь Кэрис.

Испытания здоровьем и поддержка

Брак Зеты-Джонс и Дугласа прошел через серьезные испытания. В 2010 году актер пережил IV стадию плоскоклеточной карциномы ротовой полости. Диагноз был поставлен после длительной боли в горле. В 2011 году он победил болезнь и объявил себя свободным от рака.

– Я проверяюсь каждые шесть месяцев… Надеюсь, что избавился. Одно точно – рак сделал меня свободным человеком, – говорил он в интервью шесть лет назад.

Серебряную годовщину пара празднует после того, как в апреле этого года их “развела” инсайдерская информация. Напомним, что летом Майкл Дуглас заявил о завершении актерской карьеры из-за усталости.

