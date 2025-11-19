Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас святкують 25 років шлюбу попри чутки про розлучення
- Акторка показала архівні фото – від першої зустрічі до кадрів із весілля.
- Історія їхнього кохання почалась після того, як актор попросив піарника організувати зустріч.
- Пара пережила важке випробування, але святкує срібну річницю разом.
Голлівудська пара Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас святкує 25-ту річницю весілля попри те, що цієї весни медіа сповнили заголовки про розлучення зірок.
Акторка поділилася серією архівних світлин, пригадуючи день, коли вони стали чоловіком і дружиною у листопаді 2000 року в нью-йоркському готелі Plaza.
Подружжя виховує двох дітей – сина Ділана та доньку Керіс.
Які фото показала Кетрін Зета-Джонс
У добірці знаменитість опублікувала знімки з весілля – зокрема момент поцілунку на мармурових сходах Plaza Hotel.
Наречена вбрана у шовкову сукню Christian Lacroix із глибоким v-подібним вирізом, пишною спідницею та довгою фатою. Дуглас був у класичному чорному смокінгу з бутоньєркою.
– 25 років тому я йшла до вівтаря… Аромат квітів, сяйво свічок, валлійський хор і ти, який чекаєш на мене наприкінці довгого проходу. Я люблю тебе сьогодні, так само як тоді. Дякую, коханий, – написала Кетрін.
Акторка також показала фото їхньої першої зустрічі на кінофестивалі в Довілі у 1998 році – на фото вона уважно дивиться на Дугласа. До добірки увійшли й подорожні знімки з Індії біля Тадж-Махалу, романтичне селфі, примірка сукні у гримерці та інші архівні моменти.
– З 25-ю річницею, моя дорога Кетрін. Хто б міг подумати? З усією любовʼю, – привітав дружину 81-річний Майкл Дуглас, також опублікувавши архівне фото.
Історія зіркового кохання
Пара познайомилася в 1998 році після того, як Дуглас попросив свого піарника організувати зустріч після перегляду Маски Зорро.
Під час першої розмови за келихом у нічному барі, актор сказав Кетрін, що буде батьком її дітей. Зета-Джонс тоді лише побажала йому на добраніч, але у 2019 році з гумором прокоментувала той епізод.
– Найгірше, що він мав рацію, – пожартувала вона.
У новорічну ніч 1999-го вони заручилися в Аспені. А в серпні 2000 року народився їхній син Ділан.
Весілля у Plaza Hotel зібрало зіркових гостей – серед них були Том Генкс, Вупі Голдберг, Ентоні Гопкінс, Бред Пітт та Голді Гоун. У 2003 році народилася їхня донька Керіс.
Випробування здоров’ям і підтримка
Шлюб Зети-Джонс і Дугласа пройшов через серйозні випробування. У 2010 році актор пережив IV стадію плоскоклітинної карциноми ротової порожнини. Діагноз з’явився після тривалої болі в горлі. У 2011 році він переміг хворобу й оголосив себе вільним від раку.
– Перевіряюся кожні шість місяців… Сподіваюся, що звільнився. Одне точно – рак зробив мене вільною людиною, – казав він в інтервʼю шість років тому.
Срібну річницю пара святкує після того, як у квітні цього року їх “розлучили” інсайдери. Нагадаємо, що влітку Майкл Дуглас заявив про завершення акторської карʼєри через виснаження.