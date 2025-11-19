Голлівудська пара Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас святкує 25-ту річницю весілля попри те, що цієї весни медіа сповнили заголовки про розлучення зірок.

Акторка поділилася серією архівних світлин, пригадуючи день, коли вони стали чоловіком і дружиною у листопаді 2000 року в нью-йоркському готелі Plaza.

Подружжя виховує двох дітей – сина Ділана та доньку Керіс.

Які фото показала Кетрін Зета-Джонс

У добірці знаменитість опублікувала знімки з весілля – зокрема момент поцілунку на мармурових сходах Plaza Hotel.

Наречена вбрана у шовкову сукню Christian Lacroix із глибоким v-подібним вирізом, пишною спідницею та довгою фатою. Дуглас був у класичному чорному смокінгу з бутоньєркою.

– 25 років тому я йшла до вівтаря… Аромат квітів, сяйво свічок, валлійський хор і ти, який чекаєш на мене наприкінці довгого проходу. Я люблю тебе сьогодні, так само як тоді. Дякую, коханий, – написала Кетрін.

Акторка також показала фото їхньої першої зустрічі на кінофестивалі в Довілі у 1998 році – на фото вона уважно дивиться на Дугласа. До добірки увійшли й подорожні знімки з Індії біля Тадж-Махалу, романтичне селфі, примірка сукні у гримерці та інші архівні моменти.

– З 25-ю річницею, моя дорога Кетрін. Хто б міг подумати? З усією любовʼю, – привітав дружину 81-річний Майкл Дуглас, також опублікувавши архівне фото.

Історія зіркового кохання

Пара познайомилася в 1998 році після того, як Дуглас попросив свого піарника організувати зустріч після перегляду Маски Зорро.

Під час першої розмови за келихом у нічному барі, актор сказав Кетрін, що буде батьком її дітей. Зета-Джонс тоді лише побажала йому на добраніч, але у 2019 році з гумором прокоментувала той епізод.

– Найгірше, що він мав рацію, – пожартувала вона.

У новорічну ніч 1999-го вони заручилися в Аспені. А в серпні 2000 року народився їхній син Ділан.

Весілля у Plaza Hotel зібрало зіркових гостей – серед них були Том Генкс, Вупі Голдберг, Ентоні Гопкінс, Бред Пітт та Голді Гоун. У 2003 році народилася їхня донька Керіс.

Випробування здоров’ям і підтримка

Шлюб Зети-Джонс і Дугласа пройшов через серйозні випробування. У 2010 році актор пережив IV стадію плоскоклітинної карциноми ротової порожнини. Діагноз з’явився після тривалої болі в горлі. У 2011 році він переміг хворобу й оголосив себе вільним від раку.

– Перевіряюся кожні шість місяців… Сподіваюся, що звільнився. Одне точно – рак зробив мене вільною людиною, – казав він в інтервʼю шість років тому.

Срібну річницю пара святкує після того, як у квітні цього року їх “розлучили” інсайдери. Нагадаємо, що влітку Майкл Дуглас заявив про завершення акторської карʼєри через виснаження.

