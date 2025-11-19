Лидер группы Adam Михаил Клименко находится в коме: что известно о его состоянии
- Фронтмен группы Adam находится в коме из-за осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.
- Семья музыканта просит о финансовой помощи.
Фронтмен группы Adam Михаил Клименко находится в коме. Музыкант уже два месяца борется с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом.
Это тяжелая форма туберкулеза, при которой бактерии поражают оболочки головного и спинного мозга, вызывая воспаление.
Михаил Клименко в коме: что известно
О состоянии музыканта сообщили на официальной странице группы Adam в Instagram. Жена Клименко Саша Норова призвала молиться за мужа.
— Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца борется с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него, — говорится в сообщении.
Один день лечения Михаила обходится в более 25 тыс. грн, поэтому семья просит о финансовой помощи.
В комментариях музыканта поддержали его друзья и коллеги, среди которых Надя Дорофеева, MamaRika, Анна Тринчер, Владимир Дантес, Виталий Козловский, Alyona Alyona и многие другие.
Напомним, что группу Adam основали Михаил Клименко и Саша Норова в 2015 году в Киеве. Среди самых популярных песен — Повільно, Особистий рай (дуэт с Гелем Зозуля), Ау Ау.
Фото: Adam