Фронтмен группы Adam Михаил Клименко находится в коме. Музыкант уже два месяца борется с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом.

Это тяжелая форма туберкулеза, при которой бактерии поражают оболочки головного и спинного мозга, вызывая воспаление.

Михаил Клименко в коме: что известно

О состоянии музыканта сообщили на официальной странице группы Adam в Instagram. Жена Клименко Саша Норова призвала молиться за мужа.

— Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца борется с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него, — говорится в сообщении.

Один день лечения Михаила обходится в более 25 тыс. грн, поэтому семья просит о финансовой помощи.

В комментариях музыканта поддержали его друзья и коллеги, среди которых Надя Дорофеева, MamaRika, Анна Тринчер, Владимир Дантес, Виталий Козловский, Alyona Alyona и многие другие.

Напомним, что группу Adam основали Михаил Клименко и Саша Норова в 2015 году в Киеве. Среди самых популярных песен — Повільно, Особистий рай (дуэт с Гелем Зозуля), Ау Ау.

Фото: Adam

