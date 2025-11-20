Обладатель Оскара Кевин Спейси рассказал, что семь лет после сексуального скандала живет без постоянного жилья.

По словам актера, финансовые последствия дела были катастрофическими, и хотя до банкротства не дошло, он вынужден постоянно переезжать и браться за любые проекты.

Кевин Спейси о последствиях секс-скандала

Актер отметил, что теперь вернулся к состоянию, в котором был в начале карьеры, когда брался за что угодно, лишь бы работать. Он добавил, что сейчас вообще не имеет собственного жилья

– Я живу в отелях, живу в Airbnb, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома, – сказал Спейси.

По словам звезды Красоты по-американски, в последние годы он почти не имел доходов, но расходы были огромными. Актер добавил, что его вещи хранятся на складах, потому что он постоянно переезжает и не может поселиться на одном месте.

Обвинения против Кевина Спейси

Первые обвинения против актера прозвучали в 2017 году. В общей сложности о ненадлежащем поведении или домогательствах со стороны Спейси заявили более 30 мужчин, среди них – актер Энтони Рапп.

После этого Netflix отстранил его от главной роли в сериале Карточный домик, и финальный сезон проекта вышел уже без него.

В 2022 году актер выиграл гражданское дело в Нью-Йорке, а в июле 2023 года суд присяжных в Великобритании признал его невиновным по всем пунктам в отношении четырех истцов.

Вместе с тем Спейси продолжает отрицать любые неправомерные действия и настаивает, что никогда не предлагал кому-либо карьерные возможности в обмен на сексуальные услуги.

В мае 2024 года он получил награду за жизненные достижения в Каннах и назвал последние семь лет “очень сложными”, но такими, которые заставили его бороться и двигаться вперед.

Источник : PageSix

