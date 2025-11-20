Володар Оскарів Кевін Спейсі розповів, що сім років після сексуального скандалу живе без постійного житла.

За словами актора, фінансові наслідки справи були катастрофічними, і хоча до банкрутства не дійшло, він змушений постійно переїжджати та братися за будь-які проєкти.

Кевін Спейсі про наслідки секс-скандалу

Актор зазначив, що тепер повернувся до стану, в якому був на початку кар’єри, коли брався за будь-що, лише б працювати. Він додав, що нині взагалі не має власного житла

– Я живу в готелях, живу в Airbnb, їжджу туди, де є робота. У мене буквально немає дому, – сказав Спейсі.

За словами зірки Краси по-американськи, в останні роки він майже не мав доходів, але витрати були величезними. Актор додав, що його речі зберігаються на складах, бо постійно переїжджає і не може оселитися на одному місці.

Звинувачення проти Кевіна Спейсі

Перші звинувачення проти актора пролунали у 2017 році. Загалом про неналежну поведінку чи домагання з боку Спейсі заявили понад 30 чоловіків, серед них – актор Ентоні Рапп.

Після цього Netflix усунув його від головної ролі у серіалі Картковий будинок, і фінальний сезон проєкту вийшов уже без нього.

У 2022 році актор виграв цивільну справу в Нью-Йорку, а в липні 2023 року суд присяжних у Великій Британії визнав його невинним за всіма пунктами щодо чотирьох позивачів.

Разом із тим Спейсі продовжує заперечувати будь-які неправомірні дії та наполягає, що ніколи не пропонував комусь кар’єрних можливостей в обмін на сексуальні послуги.

У травні 2024 року він отримав нагороду за життєві досягнення в Каннах і назвав останні сім років “дуже складними”, але такими, що змусили його боротися й рухатися вперед.

Джерело : PageSix

