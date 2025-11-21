Уже 8 декабря на телеканале ICTV2 состоится премьера нового 16-серийного процедурала Служба 112 – о полицейских, парамедиках и спасателях, которые ежедневно работают на пределе возможного.

Проект создан в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией и собрал команду известных украинских актеров, которые предстали в совершенно новых для себя образах.

Факты ICTV узнали, как снимались самые сложные сцены и с какими физическими и эмоциональными испытаниями столкнулись исполнители главных ролей.

Андрей Исаенко об экипировке и непростой роли

В сериале Андрей Исаенко воплотил образ Дмитрия Мовчана – горняка-спасателя из Донецкой области, который после потерь из-за войны пытается найти новую точку опоры в жизни и чувствах.

На съемочной площадке актеру пришлось работать в настоящей тяжелой форме спасателя.

– Когда снимал форму, футболка на мне была реально мокрой, это огромная нагрузка на сердце и весь организм. А наши ребята в ней людей спасают! – поделился Андрей.

Анастасия Карпенко и сложные трюки

Героиня Анастасии Карпенко – лейтенант полиции Ольга Шевченко, для которой служба стала смыслом жизни. Это выливается в напряжение в отношениях с семьей.

Карпенко на съемках пришлось выполнять сложные трюки и участвовать в сценах с драками. К слову, актриса имеет опыт в боксе, кикбоксинге и тайском боксе, а к съемкам дополнительно тренировалась работать с табельным оружием.

Артем Позняк и путь полковника

Актеру Артему Позняку досталась роль полковника Богуна – руководителя патрульных, требовательного и жесткого. Но за этой жесткостью скрывается личная драма.

Полковник Корбут считает себя плохим отцом для сына-мажора и переносит свой опыт на младшего подчиненного. В сериале его герой пройдет путь внутренних прозрений, где служебная дисциплина сталкивается с родительской заботой.

Екатерина Варченко и опыт парамедиков

Актриса Екатерина Варченко сыграла парамедика Настю Шемковскую, которая вместе с ежедневной рабочей нагрузкой проходит через измену, сомнения и потребность изменить жизнь.

В кадре Екатерине Варченко пришлось выполнять многочисленные реальные медицинские манипуляции.

Для того чтобы воплотить образ максимально правдоподобно, она консультировалась со специалистами, просматривала видеоинструкции, даже обращалась за советами к коллеге-актеру Михаилу Озерову, который служит в бригаде НГУ Хартия.

Юрий Выхованец и триггеры

Патрульный Владимир Корбут в исполнении Юрия Выхованца – ветеран, который после ранения оказался на службе в патруле, но продолжает жить войной.

Различные ситуации становятся для него триггерами, возвращающими к пережитому на фронте и затрудняющими адаптацию в тылу.

Сначала коллектив воспринимает его с настороженностью, однако именно боевой опыт Корбута станет решающим в критической ситуации, поможет спасти жизнь и завоевать уважение коллег.

Напоминаем, что премьера Службы 112 состоится 8 декабря в 20:00 на ICTV2.

