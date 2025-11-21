Вже 8 грудня на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра нового 16-серійного процедуралу Служба 112 – про поліцейських, парамедиків та рятувальників, які щодня працюють на межі можливого.

Проєкт створений у співпраці з МВС, ДСНС і Нацполіцією та зібрав команду відомих українських акторів, які постали в абсолютно нових для себе образах.

Факти ICTV дізналися, як знімалися найскладніші сцени та з якими фізичними та емоційними випробуваннями зіткнулися виконавці головних ролей.

Андрій Ісаєнко про екіпіровку та непросту роль

У серіалі Андрій Ісаєнко втілив образ Дмитра Мовчана – гірничорятувальника з Донеччини, який після втрат через війну намагається знайти нову точку опори в житті та почуттях.

На знімальному майданчику актору довелося працювати у справжній важкій формі рятувальника.

– Коли знімав форму, футболка на мені була реально мокрою, це величезне навантаження на серце і весь організм. А наші хлопці в ньому людей рятують! – поділився Андрій.

Анастасія Карпенко та складні трюки

Героїня Анастасії Карпенко – лейтенантка поліції Ольга Шевченко, для якої служба стала сенсом життя. Це виливається в напругу у стосунках з родиною.

Карпенко на зйомках довелося виконувати складні трюки та брати участь у сценах з бійками. До слова, акторка має досвід у боксі, кікбоксингу й тайському боксі, а до зйомок додатково тренувалася працювати з табельною зброєю.

Артем Позняк та шлях полковника

Актору Артему Позняку дісталася роль полковника Богуна – керівника патрульних, вимогливого та жорсткого. Але за цією жорсткістю ховається особиста драма.

Полковник Корбут вважає себе поганим батьком для сина-мажора і переносить свій досвід на молодшого підлеглого. У серіалі його герой пройде шлях внутрішніх прозрінь, де службова дисципліна стикається з батьківською турботою.

Катерина Варченко та досвід парамедиків

Акторка Катерина Варченко зіграла парамедикиню Настю Шемківську, яка разом зі щоденними робочим навантаженням проходить через зраду, сумніви й потребу змінити життя.

У кадрі Катерині Варченко довелося виконувати численні реальні медичні маніпуляції.

Для того щоби втілити образ максимально правдоподібно, вона консультувалася з фахівцями, переглядала відеоінструкції, навіть зверталася за порадами до колеги-актора Михайла Озерова, який служить у бригаді НГУ Хартія.

Юрій Вихованець і тригери

Патрульний Володимир Корбут у виконанні Юрія Вихованця – ветеран, який після поранення опинився на службі в патрулі, але продовжує жити війною.

Різні ситуації стають для нього тригерами, що повертають до пережитого на фронті та ускладнюють адаптацію в тилу.

Спершу колектив сприймає його з насторогою, однак саме бойовий досвід Корбута стане вирішальним у критичній ситуації, допоможе врятувати життя та завоювати повагу колег.

Нагадуємо, що прем’єра Служби 112 відбудеться 8 грудня о 20:00 на ICTV2.

