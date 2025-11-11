Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы нередко остаются без света, и звезды – не исключение.

Факты ICTV расспросили актеров сериала Служба 112, премьера которого состоится 8 декабря на ICTV2, чем они занимаются во время блэкаутов и какие лайфхаки у них есть.

Екатерина Варченко

Актриса призналась, что, как и все родители, старается до отключений забрать детей из школы и приготовить ужин.

Сейчас смотрят

– Один раз при свечах – это романтично, а каждый вечер – уже сложнее. Но мы справляемся: как и все, у нас есть повербанки, аварийные лампочки, которые работают без электричества, – поделилась Екатерина Варченко.

Звезда добавила, что очень гордится всеми украинцами, которые способны адаптироваться к самым сложным условиям и пережить их, как бы трудно ни было.

Артем Позняк

Семья актера находится за границей, а сам он, по его словам, потребляет немного электроэнергии.

Артем Позняк признался, что следит за графиком отключений и планирует домашние дела соответственно. Кроме того, у него есть повербанк, запас батареек и свечей, а также нескоропортящиеся продукты.

– Длительные отключения использую для тренировок, а еще – играю на барабане, у меня есть барабанная установка, которая не зависит от электричества. Чтение книг при свечах – мое любимое занятие, своего рода терапия и саморазвитие одновременно, – рассказал артист.

Позняк отметил, что нашу нацию отключениями не сломать, ведь “лучше без света в Украине, чем с электричеством в русском мире”.

Екатерина Вишневая

Актриса шутит, что живет в “модной пещере” на 15-м этаже. Когда у нее случается блэкаут, то исчезает и свет, и вода. Лифт не работает, и плитка без электричества тоже.

– У меня есть семилетняя дочь, и ее прогулки, кружки и школу, а также мою работу никто не отменял. Поэтому минимум два раза, а обычно больше, в день нам приходится спускаться и подниматься пешком. Отношусь к этому спокойно, это моя альтернатива спортзалу, благодаря чему у меня подтянутые ягодицы, – с юмором говорит Екатерина Вишневая.

Из лайфхаков семью артистки спасает мультиварка, которая автоматически готовит, когда есть свет, а муж-военный подарил жене зарядную станцию. К ней Екатерина подключает чайник, микроволновку или ту же мультиварку. Также в запасе у Вишневой есть блогерские лампочки для освещения, фонарики для страховки и свечи для романтики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.