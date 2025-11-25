Звезду Американского пирога Тару Рид доставили в больницу в неадекватном состоянии.

Актриса утверждает, что ей подмешали наркотическое вещество в напиток, когда она была в отеле города Розмаунт, недалеко от Чикаго.

Тара Рид попала в больницу

По словам знаменитости, она заселилась в отель поздно вечером в субботу, 22 ноября. Затем спустилась вниз – выпить бокал вина и выйти на перекур. В лобби она наткнулась на группу ютуберов, и один из них пошел с ней на улицу покурить, рассказала Рид.

Когда звезда вернулась в бар, ее бокал вина был накрыт салфеткой. Актриса подчеркивает, что не оставляла его таким. Она сняла салфетку и выпила из стакана. Следующее, что она помнит, как пришла в себя в больнице.

– Не успела допить, как просто потеряла сознание. Дальше – я уже в больнице, через восемь часов. Это очень страшно… Надо внимательно следить за своим напитком. В больнице сказали: “Тебя вчера в баре накачали”, – заявила Тара Рид.

Полиция Розмонта сообщила, что получила вызов из отеля в ночь на воскресенье о “больном человеке”, которого парамедики доставили в больницу.

Что говорят в полиции

Правоохранители отметили, что в обращении не шла речь о возможном “подмешивании наркотиков”, и после инцидента никто не обращался с такими заявлениями, включая саму Рид. Официальный рапорт о наркотических веществах не составлялся.

Очевидцы рассказали, что до приезда медиков Тара Рид кричала: “Вы не знаете, кто я! Я знаменита! Я актриса!”.

Напомним, что в прошлом у звезды были проблемы с употреблением психотропных веществ. Сейчас она говорит, что стабилизируется после пережитого в отеле стресса, а ее представитель заверил, что актриса подала заявление в полицию и сотрудничает со следствием.

– Тара восстанавливается и просит о конфиденциальности в это травматичное время. Она призывает всех быть осторожными: следить за напитками и никогда не оставлять их без присмотра, потому что это может случиться с каждым. Она не будет давать дополнительных комментариев, – сообщил представитель актрисы.

Напомним, летом младший сын американской певицы Шер, 48-летний Элайджа Блю Оллмен, попал в больницу в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотическими веществами.

