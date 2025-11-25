Зірку Американського пирога Тару Рід доставили до шпиталю у неадекватному стані.

Акторка стверджує, що їй підмішали наркотичну речовину у напій, коли вона була в готелі міста Розмонт, що неподалік Чикаго.

Тара Рід потрапила до лікарні

За словами знаменитості, вона заселилася в готель пізно ввечері в суботу, 22 листопада. Потім спустилася вниз – випити келих вина та вийти на перекур. У лобі вона натрапила на групу ютуберів, і один із них пішов із нею на вулицю покурити, розповіла Рід.

Коли зірка повернулася в бар, її келих вина був накритий серветкою. Акторка наголошує, що не залишала його таким. Вона зняла серветку й випила зі склянки. Наступне, що вона пам’ятає, як прийшла до тями у лікарні.

– Не встигла допити, як просто знепритомніла. Далі – я вже в лікарні, через вісім годин. Це дуже страшно… Треба уважно стежити за своїм напоєм. У лікарні сказали: “Тебе вчора в барі накачали”, – заявила Тара Рід.

Поліція Розмонта повідомила, що отримала виклик з готелю в ніч на неділю про “хвору людину”, яку парамедики доправили до лікарні.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці зазначили, що у зверненні не йшлося про можливе “підмішування наркотиків”, і після інциденту ніхто не звертався з такими заявами, включно із самою Рід. Офіційного рапорту про наркотичні речовини не складали.

Очевидці розповіли, що до приїзду медиків Тара Рід кричала: “Ви не знаєте, хто я! Я знаменита! Я акторка!”.

Нагадаємо, що в минулому зірка мала проблеми з вживанням психотропних речовин. Зараз, вона каже, що стабілізується після пережитого у готелі стресу, а її представник запевнив, що акторка подала заяву до поліції та співпрацює зі слідством.

– Тара відновлюється й просить про приватність у цей травматичний час. Вона закликає всіх бути обережними: стежити за напоями та ніколи їх не залишати без нагляду, бо це може трапитися з кожним. Вона не даватиме додаткових коментарів, – повідомив представник акторки.

Нагадаємо, влітку молодший син американської співачки Шер, 48-річний Елайджа Блю Оллмен, потрапив до лікарні у важкому стані через передозування наркотичними речовинами.

Джерело : TMZ, PageSix

