Американский актер Кевин Спейси, который недавно заявил об отсутствии собственного жилья, прокомментировал слухи о своем бедственном положении.

Обладатель Оскаров обратился к поклонникам, которые предлагали ему помощь, а также раскритиковал СМИ, которые назвали его бездомным.

Кевин Спейси ответил на слухи о бездомности

На личной странице в Instagram актер опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что тысячи людей предлагали ему жилье, и он тронут их щедростью.

Сейчас смотрят

— Учитывая недавние статьи, в которых утверждается, что я бездомный, я чувствую необходимость ответить. Не прессе, а тысячам людей, которые в течение последних нескольких дней связались со мной, предлагая мне место для проживания или просто спрашивая, все ли у меня в порядке. И всем вам, во-первых, хочу сказать, что я действительно тронут вашей щедростью. Но считаю, что было бы нечестно с моей стороны позволять вам верить, что я действительно бездомный в обычном понимании этого слова, — сказал Спейси.

Кевин Спейси напомнил, что в разговоре с журналистом The Telegraph он сказал, что в основном живет в отелях, в Airbnb и ездит туда, где есть работа — так же, как делал в начале своей карьеры. Но это, по словам актера, не означает, что он бездомный.

— Как мы все знаем, есть много людей, которые действительно живут на улице, в своих автомобилях или в ужасных финансовых условиях, и я искренне сочувствую им. Но из самой статьи понятно, что я не являюсь одним из них и не пытался сказать, что я такой. Поэтому жаль, что Telegraph решил подорвать работу своего журналиста, продав его с помощью заведомо вводящего в заблуждение заголовка ради кликов, — добавил актер.

Напомним, что в недавнем интервью Кевин Спейси рассказал о последствиях сексуального скандала.

По словам актера, финансовые последствия дела были катастрофическими, и хотя до банкротства не дошло, он вынужден постоянно переезжать и браться за любые проекты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.