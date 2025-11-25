Американський актор Кевін Спейсі, який нещодавно заявив про відсутність власного житла, прокоментував чутки про своє скрутне становище.

Володар Оскарів звернувся до шанувальників, які пропонували йому допомогу, а також розкритикував ЗМІ, які назвали його безхатьком.

Кевін Спейсі відповів на чутки про бездомність

На особистій сторінці в Instagram актор опублікував відеозвернення, в якому розповів, що тисячі людей пропонували йому житло, і він зворушений їхньою щедрістю.

Зараз дивляться

– З огляду на нещодавні статті, в яких стверджується, що я бездомний, я відчуваю необхідність відповісти. Не пресі, а тисячам людей, які протягом останніх кількох днів зв’язалися зі мною, пропонуючи мені місце для проживання або просто запитуючи, чи все у мене гаразд. І всім вам, по-перше, хочу сказати, що я справді зворушений вашою щедрістю. Але вважаю, що було б нечесно з мого боку дозволяти вам вірити, що я дійсно бездомний у звичайному розумінні цього слова, – сказав Спейсі.

Кевін Спейсі нагадав, що у розмові з журналістом The Telegraph він сказав, що здебільшого живе в готелях, в Airbnb та їздить туди, де є робота – так само, як робив на початку своєї кар’єри. Але це, за словами актора, не означає, що він є безхатьком.

– Як ми всі знаємо, є багато людей, які дійсно живуть на вулиці, у своїх автомобілях або в жахливих фінансових умовах, і я щиро співчуваю їм. Але з самої статті зрозуміло, що я не є одним з них і не намагався сказати, що я такий. Тому шкода, що Telegraph вирішив підірвати роботу свого журналіста, продавши його за допомогою свідомо оманливого заголовка заради кліків, – додав актор.

Нагадаємо, що у нещодавньому інтерв’ю Кевін Спейсі розповів про наслідки сексуального скандалу.

За словами актора, фінансові наслідки справи були катастрофічними, і хоча до банкрутства не дійшло, він змушений постійно переїжджати та братися за будь-які проєкти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.