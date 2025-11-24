Актер и юморист Арам Арзуманян попал в больницу после падения в оркестровую яму во время спектакля в Харькове.

Он вышел на связь с поклонниками, рассказал подробности инцидента и как себя чувствует сейчас.

Арам Арзуманян упал в оркестровую яму

Несчастный случай произошел вечером 23 ноября во время финального номера спектакля Ladies’ Night. Артист оступился и сорвался в оркестровую яму.

Сейчас смотрят

По сообщению организаторов, после инцидента актера срочно доставили в харьковскую больницу. Медики диагностировали травму головы, актер находится под наблюдением, угрозы жизни нет.

– Спектакль Ladies’ Night в Днепре состоится сегодня, как и планировалось. Спектакль Особливо одружений таксист, который должен был состояться 25 ноября в Одессе в Музкомедии, перенесен на 2 февраля 2026 года, – сообщило концертное агентство.

Вместо Арзуманяна на сцену в Днепре выйдет другой актер.

Обращение Арзуманяна из больницы

Арам Арзуманян подтвердил в сториз, что получил травму черепа и сейчас проходит восстановление.

В видео он поблагодарил поклонников из Харькова и всех, кто написал ему после инцидента.

– Спасибо всем, кто написал, и отдельное спасибо харьковским зрителям, которые так переживают, так волнуются. Это так приятно, – обратился к поклонникам актер.

Арам Арзуманян заверил, что с ним все будет хорошо, поэтому сразу после выписки и разрешения врачей он “продолжит веселить” своих зрителей.

Напомним, ранее стало известно о срочной госпитализации народного артиста Украины Степана Гиги. Певицу прооперировали, а все ближайшие концерты отменили.

Фото: Арам Арзуманян

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.