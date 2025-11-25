Передав естафету: Руперт Грінт написав листа новому Рону Візлі
- Актор пояснив, чому звернувся до юного Рона ще до початку роботи.
- Грінт визнав, що "ніколи не вийде з тіні Рона", і його це влаштовує.
- Раніше листа підтримки отримав і новий Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін.
Актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера, розповів, що написав листа Аластеру Стауту – юному актору, який втілить Рона у новому серіалі HBO.
Руперт зробив це ще до початку зйомок, щоби підтримати хлопця та передати йому частину того досвіду, з якого сам колись починав у Поттеріані.
Що Грінт написав у листі
Зірка фільмів про Гаррі Поттера пояснив, що навмисно написав листа заздалегідь, бо дуже добре пам’ятає, як складно й водночас захопливо бути дитиною у такому масштабному проєкті. Він хотів побажати Аластеру впевненості, радості та легкого входження у роль.
– Я написав йому листа, передавши естафету. Побажав усього найкращого. Я мав стільки задоволення, входячи у цей світ, і сподіваюся, що він переживе те саме… Дуже дивно бачити, як цикл запускається знову, – визнав Руперт Грінт.
Він додав, що оголошення нового касту одразу повернуло його у власні спогади про кастинг – він досі пам’ятає “кожну секунду”. Актор також помітив між собою та Стаутом “трохи сімейної схожості” і назвав це зворушливим.
Грінт поділився, що для нього роль Рона залишається важливою частиною життя.
– Я ніколи не вийду з тіні Рона – і мене це абсолютно влаштовує. Це важливо для мого покоління і для тих, хто відкриває для себе Поттеріану зараз. Я пишаюся цим, – заявив Руперт.
Він також сказав, що не став би заперечувати, якби його власні діти колись захотіли долучитися до адаптації.
Раніше листа підтримки написав і виконавець ролі Гаррі Поттера у фільмах Денієл Редкліфф. Він звернувся до Домініка Маклафліна, який зіграє хлопчика, що вижив, у серіалі від HBO.