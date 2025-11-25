Актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера, розповів, що написав листа Аластеру Стауту – юному актору, який втілить Рона у новому серіалі HBO.

Руперт зробив це ще до початку зйомок, щоби підтримати хлопця та передати йому частину того досвіду, з якого сам колись починав у Поттеріані.

Що Грінт написав у листі

Зірка фільмів про Гаррі Поттера пояснив, що навмисно написав листа заздалегідь, бо дуже добре пам’ятає, як складно й водночас захопливо бути дитиною у такому масштабному проєкті. Він хотів побажати Аластеру впевненості, радості та легкого входження у роль.

– Я написав йому листа, передавши естафету. Побажав усього найкращого. Я мав стільки задоволення, входячи у цей світ, і сподіваюся, що він переживе те саме… Дуже дивно бачити, як цикл запускається знову, – визнав Руперт Грінт.

Він додав, що оголошення нового касту одразу повернуло його у власні спогади про кастинг – він досі пам’ятає “кожну секунду”. Актор також помітив між собою та Стаутом “трохи сімейної схожості” і назвав це зворушливим.

Грінт поділився, що для нього роль Рона залишається важливою частиною життя.

– Я ніколи не вийду з тіні Рона – і мене це абсолютно влаштовує. Це важливо для мого покоління і для тих, хто відкриває для себе Поттеріану зараз. Я пишаюся цим, – заявив Руперт.

Він також сказав, що не став би заперечувати, якби його власні діти колись захотіли долучитися до адаптації.

Раніше листа підтримки написав і виконавець ролі Гаррі Поттера у фільмах Денієл Редкліфф. Він звернувся до Домініка Маклафліна, який зіграє хлопчика, що вижив, у серіалі від HBO.

