Зірка фільмів про Гаррі Поттера Денієл Редкліфф особисто звернувся до 11-річного Домініка Маклафліна – нового виконавця ролі юного чарівника у майбутньому серіалі HBO. Про це актор повідомив в ефірі ранкового шоу.

Що Редкліфф написав новому Гаррі

Денієл Редкліфф зізнався, що має знайомих, які працюють над серіалом. Через них він передав листа Домініку, у якому побажав йому отримати максимум радості від зйомок.

– Я написав йому, що дуже хочу, аби він мав ще кращий досвід, ніж я. У мене було прекрасне дитинство на майданчику, але бажаю йому більшого, – сказав актор.

Редкліфф додав, що отримав у відповідь дуже теплий лист від Маклафліна, та поділився, які емоції відчуває, коли бачить разом нову золоту трійцю.

– Я бачу фото Домініка та інших дітей і мені просто хочеться їх обійняти. Вони здаються такими маленькими. І я дивлюся на них і думаю: “Неймовірно, що я робив це в їхньому віці”. Але це дуже зворушливо, і я щиро сподіваюся, що вони прекрасно проводять час, – зазначив Денієл.

Нагадаємо, що HBO створює повну телеадаптацію магічної саги Джоан Роулінг. Кожен сезон присвячений одній із семи книг. Зйомки почалися в липні, прем’єра запланована на 2027 рік.

Редкліфф не бере участі в серіалі, але казав, що неодмінно подивиться його. Зараз актор, що завершив роботу над мюзиклом, переходить до нової постановки.

Джерело : People

