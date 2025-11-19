Денієл Редкліфф написав листа новому Гаррі Поттеру: що відповів 11-річний актор
- Редкліфф розповів, що написав у листі новому виконавцю ролі Гаррі Поттера.
- У відповідь Маклафлін також надіслав "дуже милий лист".
- Новий серіал за всесвітом Поттера знімають із липня, прем’єра – у 2027 році
Зірка фільмів про Гаррі Поттера Денієл Редкліфф особисто звернувся до 11-річного Домініка Маклафліна – нового виконавця ролі юного чарівника у майбутньому серіалі HBO. Про це актор повідомив в ефірі ранкового шоу.
Що Редкліфф написав новому Гаррі
Денієл Редкліфф зізнався, що має знайомих, які працюють над серіалом. Через них він передав листа Домініку, у якому побажав йому отримати максимум радості від зйомок.
– Я написав йому, що дуже хочу, аби він мав ще кращий досвід, ніж я. У мене було прекрасне дитинство на майданчику, але бажаю йому більшого, – сказав актор.
Редкліфф додав, що отримав у відповідь дуже теплий лист від Маклафліна, та поділився, які емоції відчуває, коли бачить разом нову золоту трійцю.
– Я бачу фото Домініка та інших дітей і мені просто хочеться їх обійняти. Вони здаються такими маленькими. І я дивлюся на них і думаю: “Неймовірно, що я робив це в їхньому віці”. Але це дуже зворушливо, і я щиро сподіваюся, що вони прекрасно проводять час, – зазначив Денієл.
Нагадаємо, що HBO створює повну телеадаптацію магічної саги Джоан Роулінг. Кожен сезон присвячений одній із семи книг. Зйомки почалися в липні, прем’єра запланована на 2027 рік.
Редкліфф не бере участі в серіалі, але казав, що неодмінно подивиться його. Зараз актор, що завершив роботу над мюзиклом, переходить до нової постановки.