Артем Пивоваров представил песню Ave Maria из будущего сольного альбома, который выйдет в 2026 году. По словам артиста, эта работа открывает новую страницу в его творчестве.

Артем Пивоваров — Ave Maria

Трек Ave Maria сочетает различные музыкальные решения и дает понять, что новый альбом Пивоварова будет удивлять разнообразием стилей.

По словам певца, Ave Maria напоминает о том, что нужно жить свободно, не боясь ошибиться, и главной движущей силой в наших действиях должна быть любовь. Особое звучание песне придает сочетание голоса Пивоварова и детского хора.

— Ave Maria — это напоминание о том, что все мы стремимся быть счастливыми, каждый по-своему. И, конечно, как каждый человек, пришедший в этот мир, мы должны быть благодарны Вселенной, творцу за то, что они прощают нам все наши ошибки и позволяют продолжать наслаждаться жизнью, оберегая и поддерживая нас и все наши решения, — прокомментировал премьеру Пивоваров.

Впервые песню Ave Maria Артем представил на семи больших шоу в столичном Дворце спорта. Именно во время концертов и была снята новая видеоработа певца.

Напомним, что Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины как первый артист, который провел семь концертов во Дворце спорта за 10 дней.

