Артем Пивоваров презентував пісню Ave Maria з майбутнього сольного альбому, що вийде у 2026 році. За словами артиста, ця робота відкриває нову сторінку в його творчості.

Артем Пивоваров – Ave Maria

Трек Ave Maria поєднує різні музичні рішення та дає зрозуміти, що новий альбом Пивоварова дивуватиме розмаїттям стилів.

За словами співака, Ave Maria нагадує про те, що треба жити вільно, не боячись помилитися, і головним рушієм в наших діях має бути любов. Особливого звучання пісні додає поєднання голосу Пивоварова і дитячого хору.

– Ave Maria – це нагадування про те, що всі ми прагнемо бути щасливими, кожен у свій спосіб. І, звісно, як кожна людина, яка прийшла у цей світ, маємо бути вдячними Всесвіту, творцю за те, що вони пробачають нам всі наші помилки і дозволяють продовжувати насолоджуватися життям, оберігаючи та підтримуючи нас і всі наші рішення, – прокоментував прем’єру Пивоваров.

Вперше пісню Ave Maria Артем представив на семи великих шоу у столичному Палаці спорту. Саме під концертів і було знято нову відеоороботу співака.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України як перший артист, хто провів сім концертів у Палаці спорту за 10 днів.

