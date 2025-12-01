Певица Надя Дорофеева растрогала дочь украинского военного прямо во время концерта. Она пригласила девочку на сцену и записала видеообращение к ее отцу.

Трогательный момент на концерте Дорофеевой

В воскресенье, 30 ноября, в одном из ТРЦ Киева состоялось выступление Нади Дорофеевой. Девочка Варвара пришла на концерт с плакатом, на котором написала, что ее отец-военный мечтает сделать фотографию с артисткой, однако сейчас это невозможно, ведь он находится на фронте.

Дочь защитника отметила, что хочет подарить отцу “маленькую радость”, и спросила Дорофееву, смогла бы она сфотографироваться с ней.

Надя прочитала текст на плакате Варвары, пригласила ее на сцену и записала видеообращение к ее отцу. Дорофеева поблагодарила военного за то, что он делает для нашей страны.

— Саша, добрый вечер вам. Мы с Варварой в Киеве. Я не знаю, почему Варвара плачет. Возможно, ей не понравилось, как я выгляжу вживую, я не знаю. Но, если серьезно, то Варвара написала невероятный текст на плакате, чтобы я сделала фото с ней для вас. И не только я, а весь Киев и Blockbuster Mall! Саша, это все для вас! Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны, — сказала Дорофеева.

