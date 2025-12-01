Співачка Надя Дорофєєва розчулила доньку українського військового просто під час концерту. Вона запросила дівчинку на сцену та записала відеозвернення до її батька.

Зворушливий момент на концерті Дорофєєвої

У неділю, 30 листопада, в одному з ТРЦ Києва відбувся виступ Наді Дорофєєвої. Дівчинка Варвара прийшла на концерт з плакатом, на якому написала, що її батько-військовий мріє зробити фотографію з артисткою, однак наразі це неможливо, адже він перебуває на фронті.

Донька захисника зазначила, що хоче подарувати батьку “маленьку радість”, і запитала Дорофєєвої, чи змогла б вона сфотографуватися з нею.

Надя прочитала текст на плакаті Варвари, запросила її на сцену та записала відеозвернення до її батька. Дорофєєва подякувала військовому за те, що він робить для нашої країни.

– Сашо, добрий вечір вам. Ми з Варварою в Києві. Я не знаю, чому Варвара плаче. Можливо, їй не сподобалось, який вигляд я маю наживо, я не знаю. Але, якщо серйозно, то Варвара написала неймовірний текст на плакаті, щоб я зробила фото з нею для вас. І не тільки я, а весь Київ і Blockbuster Mall! Сашо, це все для вас! Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни, – сказала Дорофєєва.

