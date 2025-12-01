Дорофєєва розчулила доньку військового під час концерту: що зробила артистка
- Надя Дорофєєва запросила на сцену доньку військового, щоб записати відеозвернення до її батька.
- Артистка подякувала захиснику за все, що він робить для нашої країни.
Співачка Надя Дорофєєва розчулила доньку українського військового просто під час концерту. Вона запросила дівчинку на сцену та записала відеозвернення до її батька.
Зворушливий момент на концерті Дорофєєвої
У неділю, 30 листопада, в одному з ТРЦ Києва відбувся виступ Наді Дорофєєвої. Дівчинка Варвара прийшла на концерт з плакатом, на якому написала, що її батько-військовий мріє зробити фотографію з артисткою, однак наразі це неможливо, адже він перебуває на фронті.
Донька захисника зазначила, що хоче подарувати батьку “маленьку радість”, і запитала Дорофєєвої, чи змогла б вона сфотографуватися з нею.
Надя прочитала текст на плакаті Варвари, запросила її на сцену та записала відеозвернення до її батька. Дорофєєва подякувала військовому за те, що він робить для нашої країни.
@muzvar.ua ⚡️Найщемливіший момент на концерті @nadyadorofeeva на @B-MALL FEST KYIV ♬ оригінальний звук – МУЗВАР
– Сашо, добрий вечір вам. Ми з Варварою в Києві. Я не знаю, чому Варвара плаче. Можливо, їй не сподобалось, який вигляд я маю наживо, я не знаю. Але, якщо серйозно, то Варвара написала неймовірний текст на плакаті, щоб я зробила фото з нею для вас. І не тільки я, а весь Київ і Blockbuster Mall! Сашо, це все для вас! Дякуємо вам за все, що ви робите для нашої країни, – сказала Дорофєєва.
Нещодавно Надя Дорофєєва потішила шанувальників новим треком Японія. У кліпі артистка постала в образі сучасної Марії Антуанетти.