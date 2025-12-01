Сегодня, 1 декабря, в 21:50 на телеканале ICTV2 состоится премьера документального фильма Второе дыхание.

Это вдохновляющая история о восхождении ветеранов, часть команды которых — на протезах, на самую высокую гору Африки Килиманджаро. Продюсером фильма и одним из участников группы стал ведущий и шоумен Александр Педан.

Премьера фильма Второе дыхание на ICTV2



Зрителям советуют забыть о стандартных экспедициях, ведь кадры Второго дыхания действительно захватывают дух. Лента от оператора фильма Довбуш Сергея Михальчука показывает историю о восхождении команды ветеранов на самую высокую точку Африки — гору Килиманджаро (5 895 м).

Но это не просто путешествие: четверо ветеранов совершили этот подвиг на протезах нижних конечностей, а ветеранка — до этого пережила два тяжелых ранения и длительную реабилитацию. К слову, команда Второе дыхание вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая многочисленная группа ветеранов на протезах, поднявшаяся на эту высоту.

Параллельно с украинцами восхождение осуществляла и группа из Нидерландов в аналогичном составе. Однако добраться до пика удалось только части иностранной команды — остальные сошли с дистанции. Этот случай в очередной раз доказывает: для украинцев нет ничего невозможного, ведь мы — нация несокрушимых.

— Это история о том, как дать себе “второе дыхание” и покорить вершины, казалось бы, недостижимые. Наша цель была не только поднять украинский флаг над Африкой, но и вдохновить тысячи людей своей психологической стойкостью и физической выносливостью, – говорит Александр Педан.

Главные герои фильма: Владислав “Шатя” Шатило, Михаил “Гризли” Матвеев, Ольга “Высота” Егорова, Александр “Рагнар” Михов и Роман “Добряк” Колесник.

Режиссер фильма – Мария Кондакова, оператор — Сергей Михальчук, который ранее снимал фильмы Довбуш и Дикое поле, а теперь дебютировал в документальном жанре. Музыку к фильму создал один из самых известных саунд-продюсеров Украины Евгений Филатов (The Maneken).

Включайте ICTV2 сегодня, 1 декабря, в 21:50 и станьте свидетелями мирового рекорда, установленного силой украинской несокрушимости.



