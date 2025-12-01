Сьогодні, 1 грудня, о 21:50 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра документального фільму Друге дихання.

Це натхненна історія про сходження ветеранів, частина команди яких – на протезах, на найвищу гору Африки Кіліманджаро. Продюсером фільму та одним з учасників групи став ведучий і шоумен Олександр Педан.

Прем’єра фільму Друге дихання на ICTV2



Глядачам радять забути про стандартні експедиції, адже від кадрів Другого дихання справді перехоплює подих. Стрічка від оператора фільму Довбуш Сергія Михальчука показує історію про сходження команди ветеранів на найвищу точку Африки — гору Кіліманджаро (5 895 м).

Але це не просто подорож: четверо ветеранів здійснили цей подвиг на протезах нижніх кінцівок, а ветеранка — до того пережила два важких поранення та тривалу реабілітацію. До слова, команда Друге дихання увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найчисельніша група ветеранів на протезах, що піднялася на цю висоту.

Паралельно з українцями сходження здійснювала й група з Нідерландів в аналогічному складі. Однак дістатися піка вдалося лише частині іноземної команди — інші зійшли з дистанції. Цей випадок вкотре доводить: для українців немає нічого неможливо, адже ми – нація незламних.

– Це історія про те, як дати собі “друге дихання” і підкорити вершини, здавалося б, недосяжні. Наша мета була не лише підняти український стяг над Африкою, але й надихнути тисячі людей своєю психологічною стійкістю та фізичною витривалістю, – каже Олександр Педан.

Головні герої стрічки: Владислав “Шатя” Шатіло, Михайло “Грізлі” Матвіїв, Ольга “Висота” Єгорова, Олександр “Рагнар” Міхов та Роман “Добряк” Колесник.

Режисерка фільму – Марія Кондакова, оператор — Сергій Михальчук, який раніше знімав фільми Довбуш та Дике поле, а тепер дебютував у документальному жанрі. Музику до стрічки створив один із найвідоміших саундпродюсерів України Євген Філатов (The Maneken).

Вмикайте ICTV2 сьогодні, 1 грудня, о 21:50 і станьте свідками світового рекорду, здійсненого силою української незламності.



